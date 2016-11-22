ВИДЕО ДНЯ: Рассерженный Карлсен уходит с пресс-конференции

Карлсен в гневе покинул пресс-конференцию, не дождавшись Карякина

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, проигравший россиянину Сергею Карякин в восьмой партии матча за титул чемпиона мира, покинул зал для пресс-конференций, так и не дождавшись появления претендента, который опаздывал на обязательную для участников матча встречу с журналистами.

Magnus Carlsen tapte mot Sergej Karjakin i det åttende VM-partiet. Etterpå nektet Carlsen å stille opp på pressekonferansen. pic.twitter.com/TyqnR4oI0r — NRK Sjakk (@NRKsjakk) 22 ноября 2016 г.

По регламенту матча за отказ от участия в обязательных пресс-конференциях действующий чемпион может быть оштрафован на 10 процентов от призовых. Общий призовой фонд матча составляет 1 миллион долларов

Напомним, что в восьмой партии победу черными фигурами одержал Сергей Карякин. Трансляцию партии и комментарии можно посмотреть здесь. Счет в матче 4,5 на 3,5 в пользу претендента. Следующая партия состоится в среду, 23 ноября. Россиянин в ней сыграет белыми фигурами.



