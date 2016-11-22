Бюджет Олимпиады-2020 будет сокращен до 18,2 млрд рублей

Бюджет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио будет сокращен примерно до 18,2 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Официально расчеты будут представлены 29 ноября в японской столице на совещании с участием высокопоставленных представителей Международного олимпийского комитета (МОК), токийских и центральных японских властей.

Ранее сообщалось, что бюджет Олимпиады-2020 составит 29,5 млрд рублей, но сумма была подвергнута критике со стороны МОК и губернатора Токио Юрико Коикэ. После чего было принято решение сократить бюджет.