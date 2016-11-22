Канадский форвард Джейсон Акесон покинул «Адмирал»
26-летний канадский форвард Джейсон Акесон, перешедший в «Адмирал» из фарм-клуба «Оттавы» Binghamton Senators, покидает Владивосток, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«ХК «Адмирал» благодарит Джейсона за добросовестную работу и желает удачи», - сообщается в заявлении клуба.
В 17 матчах за «моряков» Акесон набрал 5 (1+4) очка при показателе полезности «-3».
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