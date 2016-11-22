Хабиб Нурмагомедов: Почему Макгрегор - цыпленок? Хочу, чтобы в США поняли разницу между орлом и курицей

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему назвал Конора Макгрегора цыпленком.

- Ну, знаете, МакГрегор, Макчикен, Макдональдс… Я представляю Россию и Дагестан. И там, и там символ — орел. У меня тяжелое имя для американцев, но там я известен как орел. Поэтому я хотел, чтобы они почувствовали разницу между орлом и курицей, - сказал Нурмагомедов в программе «Спортивный интерес» на «Матч ТВ».

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке. Бой продлился все отведенные для него три раунда. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу.

Хабиб мог провести бой с чемпионом в легком весе Эдди Альваресом, однако позже руководство UFC приняло решение, что соперником Альвареса на UFC 205 станет Конор Макгрегор. Ирландец взял верх и стал чемпионом в двух весовых категориях.