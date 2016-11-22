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Австралиец попал в книгу рекордов Гиннесса, поразив кольцо с высоты 180 метров

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Дерек Хеннон из Австралии попал в Книгу рекордов Гиннесса, поразив баскетбольным мячом корзину с высоты 180 метров, пишет Lenta.ru.

Для этого ему понадобилось всего три попытки. Рекордсмен бросал мяч с дамбы Mauvoisin Dam в Швейцарии.

В мае этого года Хеннон попал в кольцо со 162-метровой высоты. Бросок был произведен с крыши небоскреба «Чейз Тауэр» в Оклахома-Сити (штат Оклахома, США).

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