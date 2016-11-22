Опубликованы кадры с загоревшимся во время заезда NASCAR автомобилем

Во Флориде во время финала гоночной серии NASCAR произошло ДТП. Один из гонщиков, Мартин Трукс младший, на огромной скорости врезался в другого участника. Автомобиль Трукса ударился о борт и загорелся. Телеканал «360» публикует кадры огненного заезда.

Горящий автомобиль продолжал движение по инерции в течение некоторого времени.

Мартин Трукс выжил. Ему удалось покинуть полыхающий автомобиль вовремя.