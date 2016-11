Нигерийский футболист проехал 103 км на велосипеде с мячом на голове

Нигерийский футболист Харрисон Чинеду проехал 103 километра на велосипеде с мячом на голове.

«Я установил этот рекорд и счастлив, что он будет принадлежать мне. Достижение отправлено на проверку в Книгу рекордов Гиннесса. Ждем результатов», - цитирует Чинеду Lenta.ru.

В марте 2016 года Чинеду установил мировой рекорд, пройдя пешком 48,04 км и удерживая мяч на голове. Это достижение нигерийца было быстро перебито.

Nigerian footballer Harrison Chinedu cycled 64 miles with a football on his head, hoping to enter the Guinness Book of Records pic.twitter.com/WMccvkXYDL