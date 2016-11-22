Кэти Дува: Рассчитываем, что бой-реванш между Ковалевым и Уордом будет назначен не позже июня 2017 года

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува рассказала, когда должен состояться бой-реванш с американцем Андре Уордом.

- На данный момент еще слишком рано говорить о времени и месте проведения реванша. Мы ожидаем, что он состоится к июню. Надеемся, что бой пройдет даже раньше, - сказала Дува «Р-Спорт». – Что касается прошедшего боя, то самое обидное, что каждый равный раунд отдавался в пользу претендента, а не в пользу чемпиона. Это нас очень удручает.

Напомним, Уорд победил единогласным решением судей – 114:113. По итогам боя Ковалев потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).