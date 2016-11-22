Ринат Билялетдинов: Шанс в матче с «Байером» у ЦСКА есть, но его надо использовать

Известный российский тренер и бывший футболист ЦСКА Ринат Билялетдинов заявил, что у армейцев есть шанс в матче с «Байером» в Лиге чемпионов.

- Это будет сложнейший матч для ЦСКА, но шанс есть всегда, и нужно стремиться его использовать, - сказал «Известиям» Билялетдинов. - Конечно, армейцам будет очень не просто, тем более «Байер» тоже будет сверхмотивирован. Безусловно, в отсутствие Еременко и Дзагоева положительного результата добиться будет крайне сложно. Конечно, может сыграть фактор домашнего стадиона, а также то, что армейцы могут реализовать свои моменты на стандартах, как это было в матче последнего тура РФПЛ с «Арсеналом». Что касается экспериментов Слуцкого с перестановкой Вернблума из опорной зоны на «позицию Еременко», то это все-таки не от хорошей жизни. Как мне кажется, швед более предпочтительно выглядит именно в роли разрушителя, а не созидателя. Но кто знает, может с «Байером» такой трюк сработает. Если же говорить про ситуацию с Еременко, то непонятно, как это в итоге скажется на армейцах в целом. Может и пагубно отразиться, а может, наоборот, сплотить ребят. Как говорится: «Нас стало меньше, но мы не стали слабее».

Напомним, что матч ЦСКА - «Байер» состоится сегодня в 20:00 мск. Противостояние этих соперников 14 сентября в Германии завершилось со счетом 2:2.

Немецкий клуб с 6 очками занимает второе место в группе Е, на два балла отставая от «Монако». Московская команда с двумя очками - на последней строчке. Третьим с четырьмя очками идет «Тоттенхэм».