Сборная России отправится на этап Гран-при в Японию в полном составе несмотря на землетрясение

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что фигуристы сборной России отправятся на этап серии Гран-при в Японию в полном составе.

В ночь на вторник на востоке Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4.

- Они должны лететь сегодня и полетят, никакой угрозы не существует. Все перелеты осуществляются, никто и ничего не отменял. Команда в полном составе вылетает вовремя, - сказал Коган «Р-Спорт».

Шестой этап серии Гран-при пройдет в японском Саппоро с 25 по 27 ноября. В турнире примут участие россияне Анна Погорилая, Мария Сотскова, Алена Леонова, Михаил Коляда, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, которые полетят в Саппоро из Пекина.