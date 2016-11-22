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Сборная России отправится на этап Гран-при в Японию в полном составе несмотря на землетрясение

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что фигуристы сборной России отправятся на этап серии Гран-при в Японию в полном составе.

В ночь на вторник на востоке Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4. 

- Они должны лететь сегодня и полетят, никакой угрозы не существует. Все перелеты осуществляются, никто и ничего не отменял. Команда в полном составе вылетает вовремя, - сказал Коган «Р-Спорт».  

Шестой этап серии Гран-при пройдет в японском Саппоро с 25 по 27 ноября. В турнире примут участие россияне Анна Погорилая, Мария Сотскова, Алена Леонова, Михаил Коляда, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, которые полетят в Саппоро из Пекина. 

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