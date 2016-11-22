Президент Bellator: Мы рады, что Емельяненко возвращается

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что фанаты ММА в США рады возвращению Федора Емельяненко.

- У нас давние отношения с Федором, и все мы рады, что боец-легенда вернулся, - сказал Кокер ТАСС. - Болельщики в США давно ждали возвращения Емельяненко, теперь они смогут увидеть его своими глазами. Надеюсь, что наше сотрудничество только начинается.

Ранее стало известно, что прославленный российский представитель смешанных единоборств Федор Емельяненко подписал контракт на проведение нескольких боев с Bellator. Дебют Федора Емельяненко в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион. На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно.

После возобновления карьеры «Последний Император» провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.

