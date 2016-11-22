«Спартак» стал лучшей командой тура по ТТД, ЦСКА – по единоборствам

Самыми бьющими командами 14-го тура стали «Крылья Советов», ЦСКА и «Спартак» – по 17 ударов. Самарская команда была точнее всех – 5 ударов в створ.

Наибольшее количество технико-тактических действий выполнили игроки «Спартака» – 1128 (эффективность – 78%). Кроме того, красно-белые больше всех владели мячом – 67% времени.

«Краснодар» сделал больше всех передач – 708 (точность – 87%). «Быки» стали первыми по скорости точных передач (17), опередив «Спартак» (16,5). В том числе, подопечные Игоря Шалимова – лидеры по острым передачам – 40 (45%).

ЦСКА стал лучшим по единоборствам – 205 (выигранные – 60%). Причем на «втором этаже» армейцы выиграли аж 68% борьбы.

Самой грубой командой стала «Томь» – 29 фолов. Самые дисциплинированные – «Зенит» и «Спартак» – по 10 нарушений. А самыми активными в дриблинге были футболисты «Терека» – 54 обводки (удачные – 57%).