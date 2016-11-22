Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Ак Барс
Футбол  ЦСКА- : -Байер
Футбол  Спортинг- : -Реал
Хоккей  Авангард- : -Лада
Футбол  Монако- : -Тоттенхэм
Футбол  Севилья- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» стал лучшей командой тура по ТТД, ЦСКА – по единоборствам

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Самыми бьющими командами 14-го тура стали «Крылья Советов», ЦСКА и «Спартак» – по 17 ударов. Самарская команда была точнее всех – 5 ударов в створ.

Наибольшее количество технико-тактических действий выполнили игроки «Спартака» – 1128 (эффективность – 78%). Кроме того, красно-белые больше всех владели мячом – 67% времени.

«Краснодар» сделал больше всех передач – 708 (точность – 87%). «Быки» стали первыми по скорости точных передач (17), опередив «Спартак» (16,5). В том числе, подопечные Игоря Шалимова – лидеры по острым передачам – 40 (45%).

ЦСКА стал лучшим по единоборствам – 205 (выигранные – 60%). Причем на «втором этаже» армейцы выиграли аж 68% борьбы.

Самой грубой командой стала «Томь» – 29 фолов. Самые дисциплинированные – «Зенит» и «Спартак» – по 10 нарушений. А самыми активными в дриблинге были футболисты «Терека» – 54 обводки (удачные – 57%).

Хватит бить Вернблума по ногам! Итоги 14-го тура премьер-лиги

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Каррера и рост. Как итальянец сделал «Спартак» лидеромКаррера и рост. Как итальянец сделал «Спартак» лидером«Советский спорт» изучает действия Массимо Карреры, которые привели к тому, что «Спартак» стал чемпионом первого круга.Сергей Шавло: Тот «Спартак», который мы видим сейчас, - это «Спартак» Массимо КаррерыБывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал лидерство красно-белых в чемпионате России.Дмитрий Хомуха: Матч ЦСКА - «Байер» завершится вничьюБывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха оценил шансы ЦСКА в матче с «Байером» в Лиге чемпионов.Денис Бояринцев: В «Спартаке» каждый занимается своей работой и делает ее хорошоБывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил выступление команды в нынешнем сезоне.Мешков рассудит «Терек» и «Спартак». Все арбитры на 15-й тур РФПЛСудья из Дмитрова Виталий Мешков назначен главным арбитром матча 15-го тура чемпионата России между грозненским «Тереком» и московским «Спартаком», сообщает официальный сайт РФС.СуперВернблум и работяга Фернандо. Лучшие игроки тура по ТТДСуперВернблум и работяга Фернандо. Лучшие игроки тура по ТТД«Советский спорт» подводит статистические итоги 14-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.Ринат Билялетдинов: Шанс в матче с «Байером» у ЦСКА есть, но его надо использоватьИзвестный российский тренер и бывший футболист ЦСКА Ринат Билялетдинов заявил, что у армейцев есть шанс в матче с «Байером» в Лиге чемпионов.Валерий Масалитин: Чудеса случаются, но только не с российскими командамиВалерий Масалитин: Чудеса случаются, но только не с российскими командамиБывший форвард ЦСКА обсудил с корреспондентом «Советского спорта» предстоящую встречу армейцев с леверкузенским «Байером».Что нужно ЦСКА для выхода в плей-офф? Все раскладыЧто нужно ЦСКА для выхода в плей-офф? Все расклады«Советский спорт» рассматривает все варианты, которые позволят ЦСКА выйти из своей группы в еврокубковый плей-офф.Евгений Ловчев: Если трансфер Селихова не согласовали с Каррерой, Федун, вы грубо ошибаетесь!Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о том, что возможную покупку вратаря «Амкара» Александра Селихова не согласовали с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.Матч «Спартак» – «Амкар» стал самым посещаемым в 14-м туреМатчи 14-го тура посетили 117273 человека, то есть средняя аудитория одного матча составила 14659 человек. Стадионы заполнились на 50,8%.«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Зенит» – второйПосле 14-го тура «Спартак» продолжает уверенно лидировать по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория – 31364 человека.Боков считает, что московский «Спартак» не выиграет чемпионат России в этом сезонеБывший защитник «Зенита» и ЦСКА Максим Боков в интервью для «Спорта День за Днем» оценил игру московского «Спартака» в нынешнем сезоне.Кто был круче: Дзюба или Глушаков? Выбери лучший гол 14-го тура РФПЛКто был круче: Дзюба или Глушаков? Выбери лучший гол 14-го тура РФПЛ«Советский спорт» предлагает вам принять участие в опросе.Сергей Родионов: После ничьей с Карякиным, завершил шахматную карьеруГенеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов является болельщиком Сергея Карякина.Александр Бубнов: Можно было говорить об элементе случайности в ударе Глушакова, если бы не одно «но»Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победном голе полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова в матче 14-го тура РФПЛ с пермским «Амкаром» (1:0).Андрей Червиченко: У ЦСКА все будет невесело с «Байером»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Советским спортом» ожиданиями от встречи ЦСКА с «Байером» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.Каррера недоволен тем фактом, что трансфер Селихова не был согласован с нимКак сообщает ТАСС, главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера недоволен тем, что трансферные вопросы решаются без его ведома.«Терек» – «Томь». Как это былоСегодня «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча 12-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Томью».«Терек» – «Томь». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Терека» и «Томи» на матч 14-го тура чемпионата России.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение