Хабиб Нурмагомедов намеренно не пришел на прямой эфир в программу ММА Hour

Американский журналист Ариэль Хельвани пригласил российского бойца Хабиба Нурмагомедова в свою передачу на прямой эфир. Однако, в назначенное время россиянин не вышел на связь.

Менеджер Хабиба Али Абдель Азиз прокомментировал ситуацию.

- Хабиб просто мне сказал, что он очень устал от всей этой шумихи и хочет спокойно отдохнуть. Он не хочет больше никаких пререканий в прессе, он уже сказал все, что думают в твиттере и российских СМИ. Также, по словам Хабиба, он больше не выступит в UFC, если на кону не будет стоять пояс. В финансовом плане в его жизни все очень стабильно, и тем более он действительно дерется не ради денег. Дело в том, что он считает, что заслужил этот титул и это правда. Но команда Конора очень умна. Они сделают все, что в их силах, чтобы этого боя избежать. Также как это было с Френки Эдгаром. Но Хабиб тоже нужен UFC. Они далеко не дураки, и у них везде хорошо идут дела. Однако Хабиб нужен им для завоевания российского рынка. Он единственный, кто сможет продать там 100 000 тысячную арену. Обычный люд в России не жалует бойцов с Кавказа, но Хабиб – это первый человек, который смог это изменить. За счет своей харизмы он стал тем, за кем следит вся страна, - цитирует менеджера Хабиба cageside.ru.

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке. Бой продлился все отведенные для него три раунда. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу.

Хабиб мог провести бой с чемпионом в легком весе Эдди Альваресом, однако позже руководство UFC приняло решение, что соперником Альвареса на UFC 205 станет Конор Макгрегор. Ирландец взял верх и стал чемпионом в двух весовых категориях.