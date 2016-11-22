Карлсен оштрафован на 10% призовых за уход с пресс-конференции
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен оштрафован на 10 % призовых после того, как он ушел с пресс-конференции после поражения в восьмой партии матча за шахматную корону с россиянином Сергеем Карякиным, сообщает твиттер РФШ.
«Чемпион мира Магнус Карлсен оштрафован за отсутствие на пресс-конференции после 8 партии: его приз будет уменьшен на 10%», - сообщает источник.
Чемпион мира Магнус Карлсен оштрафован за отсутствие на пресс-конференции после 8 партии: его приз будет уменьшен на 10% pic.twitter.com/4r1kyT8r75— RCF (@ruchess_ru) 22 ноября 2016 г.
Карлсен, проигравший россиянину Сергею Карякин в восьмой партии матча за титул чемпиона мира, покинул зал для пресс-конференций, так и не дождавшись появления претендента, который опаздывал на обязательную для участников матча встречу с журналистами.
По регламенту матча за отказ от участия в обязательных пресс-конференциях действующий чемпион может быть оштрафован на 10 процентов от призовых. Общий призовой фонд матча составляет 1 миллион долларов
Напомним, что в восьмой партии победу черными фигурами одержал Сергей Карякин. Счет в матче 4,5 на 3,5 в пользу претендента. Следующая партия состоится в среду, 23 ноября. Россиянин в ней сыграет белыми фигурами.