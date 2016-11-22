Карлсен оштрафован на 10% призовых за уход с пресс-конференции

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен оштрафован на 10 % призовых после того, как он ушел с пресс-конференции после поражения в восьмой партии матча за шахматную корону с россиянином Сергеем Карякиным, сообщает твиттер РФШ.

«Чемпион мира Магнус Карлсен оштрафован за отсутствие на пресс-конференции после 8 партии: его приз будет уменьшен на 10%», - сообщает источник.

Чемпион мира Магнус Карлсен оштрафован за отсутствие на пресс-конференции после 8 партии: его приз будет уменьшен на 10% pic.twitter.com/4r1kyT8r75 — RCF (@ruchess_ru) 22 ноября 2016 г.

Карлсен, проигравший россиянину Сергею Карякин в восьмой партии матча за титул чемпиона мира, покинул зал для пресс-конференций, так и не дождавшись появления претендента, который опаздывал на обязательную для участников матча встречу с журналистами.