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Карлсен оштрафован на 10% призовых за уход с пресс-конференции

Источник:  Российская шахматная федерация (РШФ)Комментарии

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен оштрафован на 10 % призовых после того, как он ушел с пресс-конференции после поражения в восьмой партии матча за шахматную корону с россиянином Сергеем Карякиным, сообщает твиттер РФШ. 

«Чемпион мира Магнус Карлсен оштрафован за отсутствие на пресс-конференции после 8 партии: его приз будет уменьшен на 10%», - сообщает источник. 

Карлсен, проигравший россиянину Сергею Карякин в восьмой партии матча за титул чемпиона мира, покинул зал для пресс-конференций, так и не дождавшись появления претендента, который опаздывал на обязательную для участников матча встречу с журналистами. 

По регламенту матча за отказ от участия в обязательных пресс-конференциях действующий чемпион может быть оштрафован на 10 процентов от призовых. Общий призовой фонд матча составляет 1 миллион долларов

Напомним, что в восьмой партии победу черными фигурами одержал Сергей Карякин. Счет в матче 4,5 на 3,5 в пользу претендента. Следующая партия состоится в среду, 23 ноября. Россиянин в ней сыграет белыми фигурами.

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