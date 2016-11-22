Мешков рассудит «Терек» и «Спартак». Все арбитры на 15-й тур РФПЛ
Судья из Дмитрова Виталий Мешков назначен главным арбитром матча 15-го тура чемпионата России между грозненским «Тереком» и московским «Спартаком», сообщает официальный сайт РФС.
Встреча «Терек» – «Спартак» состоится 26 ноября в Грозном.
Матч ЦСКА - «Рубин», который состоится 26 ноября в Москве, рассудит Александр Егоров. На игру «Краснодара» и «Зенита» назначен арбитр Алексей Николаев.
25 ноября (пятница)
«Уфа» – «Оренбург»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор – Игорь Синер (Омск).
26 ноября (суббота)
26 ноября (суббота)
«Амкар» – «Арсенал»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Илья Елеференко (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
ЦСКА – «Рубин»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
«Локомотив» – «Урал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рафаэль Ильясов (Казань); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Терек» – «Спартак»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
27 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Томь»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
«Ростов» – «Анжи»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Краснодар» – «Зенит»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Колосков (Уфа); инспектор – Станислав Сухина (Малаховка).