Денис Бояринцев: В «Спартаке» каждый занимается своей работой и делает ее хорошо

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

– Результат говорит за себя, – сказал Бояринцев в интервью RT. – С «Амкаром» было много моментов, реализовать только не получалось. Но красно-белые на гол наиграли, хотя и пермяки демонстрировали хороший футбол. В целом все могут быть сейчас довольны: и болельщики, и игроки, и руководство, и тренерский штаб. Я вижу хорошие перспективы на весну, так что буду надеяться на чемпионство.

– Кто, по-вашему, выделяется в нынешнем «Спартаке»?

– Всю команду можно отметить. Безусловно, роль Дениса (Глушакова) велика, он проявляет лидерские качества. Любой команде нужен такой человек на поле или вне его. Поэтому Глушаков и капитан команды, со своей обязанностью он справляется. На определенных отрезках хорошо выглядели Квинси Промес, Джано Ананидзе. Но лучше отмечать именно команду. «Спартак» сбалансирован, каждый занимается своей работой и делает ее хорошо.

Напомним, после 14 туров «Спартак» набрал 34 очка и досрочно стал чемпионом первого круга.

В 15-м туре 26 ноября «Спартак» сыграет в гостях с «Тереком».