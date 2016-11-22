Дмитрий Хомуха: Матч ЦСКА - «Байер» завершится вничью

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха оценил шансы ЦСКА в матче с «Байером» в Лиге чемпионов.

- Это важнейшая игра для армейцев. Чтобы попасть в еврокубковую весну, надо обыгрывать немецкую команду. Мотивация будет запредельная, соперник довольно серьезный. Вообще «Байер» - очень организованная команда и подбор исполнителей приличного уровня.

ЦСКА начнет осторожно, есть по-прежнему проблемы в передней линии. Сломя голову бежать на первых минутах и оголять зоны смысла нет. Думаю, что «Байер» как раз рассчитывает на активность армейцев в начале встречи, а у немцев очень хорошо налажена игра на быстрых контратаках.

Если Тошич сможет принять участие и Ионов выйдет в стартовом составе (игроки быстрые), тот же Головин сможет создать массу проблем сопернику. Стратегия на матч быстрые контратаки. Прогноз - 1:1, - цитирует Хомуху «Спортфакт».

Напомним, что матч ЦСКА - «Байер» состоится сегодня в 20:00 мск. Противостояние этих соперников 14 сентября в Германии завершилось со счетом 2:2.

Немецкий клуб с 6 очками занимает второе место в группе Е, на два балла отставая от «Монако». Московская команда с двумя очками - на последней строчке. Третьим с четырьмя очками идет «Тоттенхэм».