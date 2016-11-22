Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Ак Барс
Футбол  ЦСКА- : -Байер
Футбол  Спортинг- : -Реал
Хоккей  Авангард- : -Лада
Футбол  Монако- : -Тоттенхэм
Футбол  Севилья- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Шавло: Тот «Спартак», который мы видим сейчас, - это «Спартак» Массимо Карреры

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал лидерство красно-белых в чемпионате России.

- Качество игры «Спартака» стало действительно выше, - заявил «Известиям» Шавло. - У команды появилась стабильность - то, чего так не хватало красно-белым раньше. Чаще стал проявляться боевой дух в тяжело складывающихся матчах. Несмотря на погоду, травмы, выпадания из основной обоймы ключевых футболистов и другие сторонние факторы, «Спартак» показывает красивый зрелищный футбол и, что самое важное, добивается положительного результата. В каких-то матчах бывает тяжело, как, например, в игре с «Амкаром», но футболисты борются до конца и в итоге оказываются вознаграждены. Раньше такое случалось редко - команду часто лихорадило, и после серии успешных матчей незамедлительно наступали спады, невыразительная игра и, как следствие, потеря очков. Тот «Спартак», который мы видим сейчас, - это «Спартак» Массимо Карреры. Безусловно, предыдущий тренерский штаб во главе с Дмитрием Аленичевым сделал немало - они заложили фундамент, готовили команду к сезону, но все-таки заслуга итальянского специалиста в текущих результатах команды больше. В первую очередь это касается эмоционального фона.

Сейчас «Спартак» сильнее именно духом, командой, стабильностью. Вся борьба впереди, нас ждет очень интересный второй круг чемпионата. Уверен, что выйдет из кризиса ЦСКА, подтянется к лидерам «Краснодар», нельзя списывать со счетов и «Терек» с «Ростовом». Да и другие команды еще могут преподнести сюрприз. Что касается «Спартака», то у красно-белых, конечно, шансы в борьбе за титул очень высоки. Главное - продолжать в том же духе и не упустить этот настрой.

После 14 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России. Красно-белые имеют в своем активе 34 очка. В следующем туре подопечные Массимо Карреры сыграют с грозненским «Тереком».  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Каррера и рост. Как итальянец сделал «Спартак» лидеромКаррера и рост. Как итальянец сделал «Спартак» лидером«Советский спорт» изучает действия Массимо Карреры, которые привели к тому, что «Спартак» стал чемпионом первого круга.Денис Бояринцев: В «Спартаке» каждый занимается своей работой и делает ее хорошоБывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил выступление команды в нынешнем сезоне.Мешков рассудит «Терек» и «Спартак». Все арбитры на 15-й тур РФПЛСудья из Дмитрова Виталий Мешков назначен главным арбитром матча 15-го тура чемпионата России между грозненским «Тереком» и московским «Спартаком», сообщает официальный сайт РФС.«Спартак» стал лучшей командой тура по ТТД, ЦСКА – по единоборствамСамыми бьющими командами 14-го тура стали «Крылья Советов», ЦСКА и «Спартак» – по 17 ударов. Самарская команда была точнее всех – 5 ударов в створ.СуперВернблум и работяга Фернандо. Лучшие игроки тура по ТТДСуперВернблум и работяга Фернандо. Лучшие игроки тура по ТТД«Советский спорт» подводит статистические итоги 14-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.Евгений Ловчев: Если трансфер Селихова не согласовали с Каррерой, Федун, вы грубо ошибаетесь!Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о том, что возможную покупку вратаря «Амкара» Александра Селихова не согласовали с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.Матч «Спартак» – «Амкар» стал самым посещаемым в 14-м туреМатчи 14-го тура посетили 117273 человека, то есть средняя аудитория одного матча составила 14659 человек. Стадионы заполнились на 50,8%.«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Зенит» – второйПосле 14-го тура «Спартак» продолжает уверенно лидировать по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория – 31364 человека.Боков считает, что московский «Спартак» не выиграет чемпионат России в этом сезонеБывший защитник «Зенита» и ЦСКА Максим Боков в интервью для «Спорта День за Днем» оценил игру московского «Спартака» в нынешнем сезоне.Кто был круче: Дзюба или Глушаков? Выбери лучший гол 14-го тура РФПЛКто был круче: Дзюба или Глушаков? Выбери лучший гол 14-го тура РФПЛ«Советский спорт» предлагает вам принять участие в опросе.Сергей Родионов: После ничьей с Карякиным, завершил шахматную карьеруГенеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов является болельщиком Сергея Карякина.Александр Бубнов: Можно было говорить об элементе случайности в ударе Глушакова, если бы не одно «но»Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победном голе полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова в матче 14-го тура РФПЛ с пермским «Амкаром» (1:0).Каррера недоволен тем фактом, что трансфер Селихова не был согласован с нимКак сообщает ТАСС, главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера недоволен тем, что трансферные вопросы решаются без его ведома.«Терек» – «Томь». Как это былоСегодня «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча 12-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Томью».«Терек» – «Томь». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Терека» и «Томи» на матч 14-го тура чемпионата России.«Спартак» игнорирует опыт поколений. Василий Уткин – о переходе Селихова«Спартак» игнорирует опыт поколений. Василий Уткин – о переходе СелиховаПереход Александра Селихова в «Спартак», о котором не объявлено, но говорят все открыто, становится лихим сюжетным поворотом сезона.Константин Лепехин: Не стал бы винить во всех бедах «Зенита» игроков обороныБывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением об игре питерцев в обороне в домашнем матче 14-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).Валерий Рейнгольд: Давно не видел такого «Спартака»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре красно-белых в последних матчах.Пост для Семака. Андрей Малосолов о будущем специалистаПост для Семака. Андрей Малосолов о будущем специалистаСергей Семак отказался от предложения Виталия Мутко занять одну из должностей в Российском футбольном союзе.Денис Глушаков: Я вновь попал в паукаДенис Глушаков: Я вновь попал в паукаПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков в интервью «Советскому спорту» вспомнил свой сочный гол в ворота «Амкара» и снова ярко его описал.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Сергей Шавло
Сергей Шавловсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение