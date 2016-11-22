Сергей Шавло: Тот «Спартак», который мы видим сейчас, - это «Спартак» Массимо Карреры

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал лидерство красно-белых в чемпионате России.

- Качество игры «Спартака» стало действительно выше, - заявил «Известиям» Шавло. - У команды появилась стабильность - то, чего так не хватало красно-белым раньше. Чаще стал проявляться боевой дух в тяжело складывающихся матчах. Несмотря на погоду, травмы, выпадания из основной обоймы ключевых футболистов и другие сторонние факторы, «Спартак» показывает красивый зрелищный футбол и, что самое важное, добивается положительного результата. В каких-то матчах бывает тяжело, как, например, в игре с «Амкаром», но футболисты борются до конца и в итоге оказываются вознаграждены. Раньше такое случалось редко - команду часто лихорадило, и после серии успешных матчей незамедлительно наступали спады, невыразительная игра и, как следствие, потеря очков. Тот «Спартак», который мы видим сейчас, - это «Спартак» Массимо Карреры. Безусловно, предыдущий тренерский штаб во главе с Дмитрием Аленичевым сделал немало - они заложили фундамент, готовили команду к сезону, но все-таки заслуга итальянского специалиста в текущих результатах команды больше. В первую очередь это касается эмоционального фона.

Сейчас «Спартак» сильнее именно духом, командой, стабильностью. Вся борьба впереди, нас ждет очень интересный второй круг чемпионата. Уверен, что выйдет из кризиса ЦСКА, подтянется к лидерам «Краснодар», нельзя списывать со счетов и «Терек» с «Ростовом». Да и другие команды еще могут преподнести сюрприз. Что касается «Спартака», то у красно-белых, конечно, шансы в борьбе за титул очень высоки. Главное - продолжать в том же духе и не упустить этот настрой.

После 14 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России. Красно-белые имеют в своем активе 34 очка. В следующем туре подопечные Массимо Карреры сыграют с грозненским «Тереком».