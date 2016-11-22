Дмитрий Песков: Карлсен - очень опасный противник, теперь он будет еще активнее

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал в интервью «Советскому спорту» победу Сергея Карякина в восьмой партии матча за первенство мира по шахматам:

«Это очень важная победа, но в то же время далеко не повод для эйфории. Впереди самая тяжелая часть матча. Карлсен - очень талантливый и опасный противник, после этого поражения он еще активнее перейдет в наступление. Поэтому от Сергея сейчас потребуются много сил и максимальная внимательность в оставшихся партиях, ему нужно держаться до конца.

Конечно, шансы на общую победу в матче после сегодняшней партии повысились, но еще рано говорить об окончательной победе», - сказал Песков корреспонденту «Советского спорта».