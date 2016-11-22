Экс-сотрудник IAAF признался, что получил 25 тысяч фунтов на сокрытие допинга в России

Бывший пресс-секретарь Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ник Дэвис признался, что получил 25 тысяч фунтов на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

- Я был обманут. Если бы я знал, что эти деньги за сокрытие допинга в России, никогда бы не согласился. Мне противно все это. Я никогда не был замешан в преступной деятельности или осведомлен о ней, - цитирует Дэвиса Daily Mail.

Как утверждает Дэвис, деньги ему были переданы экс-советником IAAF Папой Массатой Диаком как «бонус за тяжелую работу».

Ранее Международный олимпийский комитет принял решение выделить дополнительные 500 тысяч долларов Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена на расследование допинговых проблем в России.

Первый доклад Макларена о допинге в российском спорте привел к отстранению паралимпийцев РФ от участия в Играх-2016. Санкции также были применены к ряду представителей нашей страны в отдельных олимпийских дисциплинах. ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях. Ранее стало известно, что вторая часть доклада Макларена будет опубликована 9 декабря.