Понтус Вернблум: Нам нужно драться на поле, хватит быть добренькими в Лиге чемпионов

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился ожиданиями в преддверии матча группового раунда Лиги чемпионов с «Байером».

- В первой игре «Байер» играл очень хорошо - пока мы позволяли ему так играть. Это как раз то, о чем я говорил: в первые полчаса мы просто бегали за ними, но не могли забрать мяч на их половине. Все хорошие вещи с командой случаются, когда ты начинаешь быть агрессивным. Как только мы стали играть в отбор, сразу же сумели забить два гола. По правде сказать, 2:2 - отличный результат для нас, если учесть, как быстро мы пропустили дважды. Но во втором тайме мы могли забивать еще.

У «Байера» целый ряд классных исполнителей, отлично укреплены все позиции. Я даже затрудняюсь сказать, кто способен доставить нам больше всего неприятностей, их можно ждать отовсюду.

Нам нужно драться на поле, быть более агрессивными, даже грязными — насколько это позволено правилами. Мы слишком добренькие в этой Лиге чемпионов, слишком приветливые. Так нельзя! У нас отличная команда, мы до сих пор способны пройти дальше, и покуда этот шанс есть, мы обязаны за него цепляться. Нужно выигрывать мячи, один за одним, и не только возле своей штрафной, а гораздо выше. Если ты отбираешь мяч на протяжении минуты, а потом теряешь за пять секунд, чего ты сможешь добиться? В любом случае это вопрос только к нам, к футболистам, и мы сделаем все, чтобы поправить игру, - цитирует Вернблума официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что матч ЦСКА - «Байер» состоится сегодня в 20:00 мск. Противостояние этих соперников 14 сентября в Германии завершилось со счетом 2:2.

Немецкий клуб с 6 очками занимает второе место в группе Е, на два балла отставая от «Монако». Московская команда с двумя очками - на последней строчке. Третьим с четырьмя очками идет «Тоттенхэм».