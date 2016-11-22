Гинер переизбран главой финансового комитета РФС, Маркин будет отвечать за безопасность
Исполком Российского футбольного союза (РФС) переизбрал президента ЦСКА Евгения Гинера на пост председателя финансового комитета организации, сообщает ТАСС.
Гинер возглавляет финансовый комитет РФС с 2013 года.
Николай Левников переизбран председателем судейско-инспекторского комитета. Никита Симонян и Сергей Прядкин сохранили за собой посты вице-президентов РФС.
Бывший руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Владимир Маркин избран председателем комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками.
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