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Ловчев объяснил, почему он отказался войти в состав комиссии, которая должна рассмотреть матч «Урала» и «Терека»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев заявил, что отказался войти в состав комиссии, создаваемой РФПЛ для рассмотрения матча «Урал» – «Терек» (1:4).

Напомним, этот матч вызвал широкий общественный резонанс в связи с аномально низкими коэффициентами ставок на победу уральского клуба.

- Мне позвонил Анзор Кавазашвили (бывший председатель комиссии РФС по борьбе с договорными матчами – Прим. ред.) и рассказал, что премьер-лига создает комиссию, которая будет заниматься матчем «Урала» и «Терека». Кавазашвили сказал, что нужно собраться. Я ответил Анзору, что в состав комиссии входить не буду, после чего позвонил Сергею Чебану (исполнительному директору РФПЛ – Прим. ред.). Объяснил ему, что уже высказал свою позицию в «Советском спорте», что так матчи не сдают. Но я не входил в состав комиссии, и входить не буду, - заявил Евгений Ловчев. 

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