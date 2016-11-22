Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович десятый раз подряд признан футболистом года в Швеции, сообщает официальный сайт Федерации футбола Швеции.

35-летний футболист впервые был удостоен награды в 2005 году.

В 2016 году Ибрагимович стал чемпионом Франции в составе «ПСЖ», забив 38 мячей в 31-м матче. Летом швед перебрался в «Манчестер Юнайтед». За «красных дьяволов» нападающий отыграл 11 игр в АПЛ, забив шесть голов.

-Теперь у меня есть полный комплект из «Золотых мячей» (приза лучшему игроку года в Швеции). Это был фантастический сезон, хотя мы и не выиграли Лигу чемпионов, - сказал Ибрагимович.