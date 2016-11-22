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«Бавария» сыграет с «Ростовом» в ослабленном составе

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Ряд игроков основного состава «Баварии» не примут участие в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ростовом», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Матч в Ростове пропустят Арьен Роббен, Артуро Видаль, Хави Мартинес, Кингсли Коман и Мануэль Нойер. 

Встреча «Ростов» - «Бавария» состоится 23 ноября в 20:00 мск. После четырех туров в активе «Баварии» девять очков и второе место, у «Ростова» только один балл.  

Матч

Ростов - Бавария

Место и дата

23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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