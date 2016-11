Анонсированы группы DreamHack ZOWIE Open

Execration пробилась на ESL One Genting Филиппинский коллектив стал победителем квалификации в Юго-Восточной Азии на турнир ESL One Genting по Dota 2.

Определились победители первого в мире чемпионата по World of Tanks Blitz 21 ноября в Нью-Йорке определились победители первого в мире чемпионата по World of Tanks Blitz, а также стали известны участники «Битвы Чемпионов», которая пройдет в рамках WG Fest в Москве.