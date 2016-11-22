Дуэт Ильиных - Жиганшин лидирует после короткого танца на турнире в Эстонии
Российский танцевальный дуэт Елена Ильиных - Руслан Жиганшин лидирует после короткого танца на международном турнире Tallinn Trophy, сообщает официальный сайт ФФККР.
Второе место занимает израильская пара Изабелла Тобиас/Илья Ткаченко, тройку замыкает дуэт из Турции Алиса Агафонова - Алпер Учар.
Еще две российские пары Людмила Сосницкая - Павел Головишников и Ольга Бибихина - Даниил Зворыкин занимают 12-е и 17-е место после первого вида.
Турнир Tallinn Trophy
Таллин (Эстония)
Танцы
Короткий танец
1. Елена Ильиных - Руслан Жиганшин (Россия) - 76.04,
2. Изабелла Тобиас - Илья Ткаченко (Израиль) - 71.35,
3. Алиса Агафонова - Алпер Учар (Турция) - 67.51...
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