Дуэт Ильиных - Жиганшин лидирует после короткого танца на турнире в Эстонии

читайте также

«Катя Боброва уже пообещала опять надавать по одному месту» Падение Евгении Медведевой, эстетика Марии Сотсковой, позор Алены Леоновой и другие события «Гран-при» в Париже – в нашем обзоре.

Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду в Париже, Ильиных и Жиганшин - четвертые На Гран-при по фигурному катанию в Париже (Франция) состоялись соревнования по танцам на льду. Перовое место занял французский дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

Королева Евгения. Чем запомнился первый день парижского этапа «Гран-при» Медведева и Пападакис/Сизерон в шаге от рекорда, порванное платье Савченко, «отжиг» Ильиных/Жиганшина – все о событиях первого дня турнира.

Елена Ильиных: В Америке Руслану приходилось меня как тележку поворачивать Чемпионы России 2015 года в танцах на льду – о выступлении на этапах «Гран-при», о психологической перезагрузке и старой, но верной поговорк

Пападакис и Сизерон лидируют после короткой программы на Гран-при в Париже, Ильиных и Жиганшин – вторые На Гран-при по фигурному катанию в Париже (Франция) состоялась короткая программа в Париже (Франция) состоялась короткая программа в танцах на льду. Лидирует французский дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

Ход Медведевой. Чем чемпионка мира ответит на московский вызов Анны Погорилой? В пятницу в Париже стартует четвертый этап серии «Гран-при». Представляем четыре главных интриги соревнований.

А там и Плющенко вернется. Неутешительные итоги первого этапа «Гран-при» Российские фигуристы на турнире «Скейт Америка» не порадовали ни в одном виде программы — а в мужском одиночном катании разочаровали.

Сегодня стартует первый этап «Гран-при» Skate America Сегодня в Чикаго стартует Skate America – первый этап «Гран-при» в сезоне 2016/2017.

Луч в тумане. Чего ждать от россиян на первом этапе «Гран-при» В ночь с пятницы на субботу в Чикаго турниром «Скейт Америка» стартует серия «Гран-при». Sovsport.ru анализирует шансы наших фигуристов.

Столбова/Климов, Ильиных/Жиганшин, Степанова/Букин не выступят на контрольных прокатах в Сочи В субботу в Сочи фигуристы основного состава сборной России покажут короткие программы нового сезона.

Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео) В воскресенье часть сборной страны выступила на шоу в Москве, а в ближайшие выходные вся команда покажет свои программы на прокатах в Сочи.

Жара на льду Sovsport.ru представляет и комментирует пять главных событий межсезонья у фигуристов.

Елена Ильиных: Решили попробовать развиваться в другой системе подготовки Олимпийская чемпионка в командном турнире Елена Ильиных, выступающая в танцах на льду с Русланом Жиганшиным, объяснила решение перейти на постоянную основу в группу Игоря Шпильбанда и тренироваться в США.

Александр Жулин: Ильиных нужен Кацалапов Тренер Александр Жулин рассказал о впечатлениях от российских танцевальных пар Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Елена Ильиных/Руслан Жиганшин.

Илья Авербух: Все три наши фигуристки способны выиграть чемпионат мира Призер Олимпиады-2002, известный хореограф Илья Авербух в интервью Sovsport.ru оценил перспективы россиянок перед произвольной программой.

Чарли Уайт: Россиянам пора перестать страдать по поводу распада пары Ильиных/Кацалапов Олимпийский чемпион Сочи-2014 в танцах на льду Чарли Уайт подвел итоги соревнований в Бостоне, где в эти дни проходит чемпионат мира по фигурному катанию.

Александр Жулин: Концентрация мельдония у Бобровой была маленькая Тренер пятикратных чемпионов России Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева – о допинге у его ученицы и танцах на чемпионате мира.

Ростислав Синицын: Сказал Кацалапову – думай о партнерше, и у тебя все получится Двукратный чемпион СССР, ныне известный тренер, делится своей оценкой тенденций в нынешних танцах на льду и прогнозом на чемпионат мира.

Ильиных и Жиганшин приступили к тренировкам у тренера Шпильбанда Российская танцевальная пара Елена Ильиных и Руслан Жиганшин приступили к тренировкам под руководством тренера Игоря Шпильбанда в США. Об этом сообщила директор группы Елена Маркова.