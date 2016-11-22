Валентин Балахничев: Включение Степановой в рейтинг влиятельных женщин – это оплата «натурой»

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал включение информатора ВАДА Юлии Степановой в 100 самых влиятельных женщин года по версии BBC.



«Я, как и многие, считаю, что решение неправильным. Спортивные заслуги Степановой не так велики. Наверное, это оплата «натурой» того, что она сделала для ВАДА», - сказал Балахничев.

Напомним, что информатор ВАДА Юлия Степанова вошла в список 100 самых влиятельных женщин года по версии BBC.