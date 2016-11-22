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Безбородов и Еськов получили назначения на матчи Лиги Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Два российских арбитра будут обслуживать матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы.

На матч группы H «Гент» (Бельгия) – «Брага» (Португалия) назначена бригада Владислава Безбородова, которому будут помогать Валерий Данченко и Максим Гаврилин. В роли дополнительных ассистентов на матче будут работать Кирилл Левников и Игорь Федотов.

Матч

Гент - Брага

Место и дата

24 ноября 21:00, Жюль Оттене, Онлайн-трансляция

Матч группы G «Аякс» (Голландия) – «Панатинаикос» (Греция) будет судить Алексей Еськов. В его бригаду вошли: лайнсмены Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко, а также дополнительные ассистенты Алексей Николаев и Александр Егоров.

Матч

Аякс - Панатинаикос

Место и дата

24 ноября 21:00, Амстердам Арена, Онлайн-трансляция

Добавим, что матчи пятого тура Лиги Европы пройдут 24 ноября.

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