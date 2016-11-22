Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Ак Барс
Футбол  ЦСКА- : -Байер
Футбол  Спортинг- : -Реал
Хоккей  Авангард- : -Лада
Футбол  Монако- : -Тоттенхэм
Футбол  Севилья- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валентин Балахничев: Признаю свою вину в организационной работе

Елена Кузютина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев выступил с заявлением, которое было посвящено итогам рассмотрения иска к IAAF.

«Обвинения, возникшие в отношении меня, основаны на недоказанных свидетельских показаниях - сказал Балахничев. - Сейчас идет следственные действия. Я не могу разглашать информацию. Но для меня самое важное – постараться убедить IAAF в том, что Российская Федерация имела малое отношение к обвинениям.

Признаю свою вину в организационной работе. За то, что за 24 года не смог на это повлиять. Я периодически сталкивался с допинговыми историями с 1993 года, когда в Торонто, выиграв Олимпиаду, на нем попалась Нарожиленко».

Также Валентин Балахничев прокомментировал  попадание информатора ВАДА, спортсменки Юлии Степановой в список «100 самых влиятельных женщин года»: «Я, как и многие, считаю, что решение неправильным. Спортивные заслуги Степановой не так велики. Наверно, это оплата «натурой» того, что она сделала для ВАДА».

О том, когда же будут восстановлены и допущены до соревнований российские легкоатлеты Балахничев сказал: «Не могу сказать, сроки определяет IAAF. Но я бы не ждать и переводил этот вопрос с юридическую плоскость.»

Напомним, что в январе 2016 года Валентин Балахничев и старший тренер сборной России по легкой атлетике Алексей Мельников по решению комиссии по этике IAAF были отстранены от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. На это решение были поданы апелляции в CAS. Рассмотрение дела проходило в Лозанне с 14 по 17 ноября.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валентин Балахничев: Включение Степановой в рейтинг влиятельных женщин – это оплата «натурой»Напомним, что информатор ВАДА Юлия Степанова вошла в список 100 самых влиятельных женщин года по версии BBC.Валентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаВалентин Балахничев: Второй информатор WADA – коллега РодченковаЧерез месяц будет обнародована вторая часть доклада комиссии Ричарда Макларена, которая полностью будет посвящена Играм в Сочи.Валентин Балахничев: России следует готовиться к худшему варианту развития событий после доклада МакларенаБывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в тревогой ожидает появление расширенной версии доклада независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.Валентин Балахничев: Исинбаева – президент ВФЛА? На этом посту нужно иметь опыт и образованиеЭкс-президент ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал желание двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой возглавить Всероссийскую федерацию легкой атлетики.Валентин Балахничев: Исинбаева способна решить проблемы ВФЛА с ИААФБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев высказался о перспективах двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой стать президентом ВФЛА.Валентин Балахничев: Методики по обнаружению стероидов были разработаны в бытность РодченковаБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев высказался о методиках по обнаружению стероидов в допинг-пробах.Валентин Балахничев: Сейчас уже бессмысленно оспаривать достоверность допинг-тестов ЧермошанскойБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев считает, что бессмысленно оспаривать допинг-тесты российских легкоатлетов с Олимпийских игр 2008 года в Пекине, в том числе победительницы Игр в эстафете 4х100м Юлии Чермошанской.Валентин Балахничев: МОК не пойдет против CAS в решении вопроса КлишинойБывший руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) прокомментировал решение CAS допустить до участия в Олимпийских играх Дарью Клишину.Валентин Балахничев: История ВФЛА закончилась, нужно создавать новую организациюБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев высказался о будущем организации.Валентин Балахничев: Не надо ставить крест на всей легкой атлетикеЭкс-президент ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал решение CAS о недопуске российских легкоатлетов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.Валентин Балахничев: Если Бах допустит Россию до ОИ-2016, то его не переизберут на следующий срокБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев считает, что если глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустит Россию до Олимпиады в Рио, то в его адрес посыплются политические угрозы.Валентин Балахничев: Шансы российских легкоатлетов на участие в Олимпиаде минимальныБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев сомневается в том, что сборная России примет участие в Олимпиаде-2016.Валентин Балахничев: Своей вины в произошедшем не чувствуюВалентин Балахничев: Своей вины в произошедшем не чувствуюЭкс-президент ВФЛА, возглавлявший российскую легкую атлетику в том числе во время Олимпийских игр в Пекине, дал комментарий Sovsport.ruВалентин Балахничев: В 2008 году мы не могли проверять на допинг по методикам 2016 годаБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил, что несовершенства методик, применявшихся для обнаружения допинга в 2008 году, могут стать причиной очередного допинг-скандала с участием российских спортсменов.Методы спецслужб и «капут». Как Хайо Зеппельт снимал фильмы про допинг в РоссииМетоды спецслужб и «капут». Как Хайо Зеппельт снимал фильмы про допинг в РоссииSovsport.ru поговорил с журналистом, после фильмов которого разразился скандал, грозящий отлучением российских легкоатлетов от Олимпиады.CAS рассмотрит апелляцию Балахничева на пожизненное отстранение ближе к ОИ-2016Адвокат бывшего президента ВФЛА Валентина Балахничева Артем Пацев рассказал о сроках рассмотрения апелляции на пожизненное отстранение от работы Спортивном арбитражном суде (CAS).Генпрокуратура России может возбудить уголовное дело против Валентина БалахничеваБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев может оказаться под следствием.Валентин Балахничев: Признаю, допинг применялся широкоВалентин Балахничев: Признаю, допинг применялся широкоПожизненно отстраненный от деятельности в легкой атлетике экс-президент ВФЛА Валентин Балахничев побывал в редакции Sovsport.ru.Балахничев и Мельников оспорят пожизненную дисквалификацию в арбитражном судеБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев, бывший тренер сборной России по легкой атлетике по группе выносливости Алексей Мельников подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение о пожизненной дисквалификации, сообщает официальный сайте CAS.Валентин Балахничев: У меня есть только один вариант защиты – суд в ЛозаннеЭкс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев сказал, что обвинения против себя он может оспорить только в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Валентин Балахничев
Валентин Балахничеввсе новости

Cпецпредложение