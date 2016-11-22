Валентин Балахничев: Признаю свою вину в организационной работе

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев выступил с заявлением, которое было посвящено итогам рассмотрения иска к IAAF.



«Обвинения, возникшие в отношении меня, основаны на недоказанных свидетельских показаниях - сказал Балахничев. - Сейчас идет следственные действия. Я не могу разглашать информацию. Но для меня самое важное – постараться убедить IAAF в том, что Российская Федерация имела малое отношение к обвинениям.

Признаю свою вину в организационной работе. За то, что за 24 года не смог на это повлиять. Я периодически сталкивался с допинговыми историями с 1993 года, когда в Торонто, выиграв Олимпиаду, на нем попалась Нарожиленко».

Также Валентин Балахничев прокомментировал попадание информатора ВАДА, спортсменки Юлии Степановой в список «100 самых влиятельных женщин года»: «Я, как и многие, считаю, что решение неправильным. Спортивные заслуги Степановой не так велики. Наверно, это оплата «натурой» того, что она сделала для ВАДА».



О том, когда же будут восстановлены и допущены до соревнований российские легкоатлеты Балахничев сказал: «Не могу сказать, сроки определяет IAAF. Но я бы не ждать и переводил этот вопрос с юридическую плоскость.»



Напомним, что в январе 2016 года Валентин Балахничев и старший тренер сборной России по легкой атлетике Алексей Мельников по решению комиссии по этике IAAF были отстранены от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. На это решение были поданы апелляции в CAS. Рассмотрение дела проходило в Лозанне с 14 по 17 ноября.