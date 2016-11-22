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Семен Андреев возглавил комитет РФС по этике

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Член исполкома РФС Михаил Гершкович рассказал о решениях, которые были приняты на сегодняшнем исполкоме организации.

- Обсуждалась должность Валерия Непомнящего?

- Нет, - говорит Гершкович.

- Кого назначили главой комитета по этике?

- Семена Андреева.

Андреев - президент Ассоциации мини-футбола России, член комитета футзала и пляжного футбола УЕФА. Он возглавлял сборную России по мини-футболу на двух чемпионатах мира (1992 и 1996) и чемпионате Европы 1996. В 1996 году привел ее к серебру чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира.

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