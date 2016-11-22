Семен Андреев возглавил комитет РФС по этике
Член исполкома РФС Михаил Гершкович рассказал о решениях, которые были приняты на сегодняшнем исполкоме организации.
- Обсуждалась должность Валерия Непомнящего?
- Нет, - говорит Гершкович.
- Кого назначили главой комитета по этике?
- Семена Андреева.
Андреев - президент Ассоциации мини-футбола России, член комитета футзала и пляжного футбола УЕФА. Он возглавлял сборную России по мини-футболу на двух чемпионатах мира (1992 и 1996) и чемпионате Европы 1996. В 1996 году привел ее к серебру чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира.
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