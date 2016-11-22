Семен Андреев возглавил комитет РФС по этике

читайте также

Исполком РФС выдвинул кандидатуру Мутко в совет ФИФА Исполком Российского футбольного союза (РФС) выдвинул кандидатуру президента организации Виталия Мутко в совет Международной федерации футбола (ФИФА).

Гинер переизбран главой финансового комитета РФС, Маркин будет отвечать за безопасность Исполком Российского футбольного союза (РФС) переизбрал президента ЦСКА Евгения Гинера на пост председателя финансового комитета организации, сообщает ТАСС.

Пост для Семака. Андрей Малосолов о будущем специалиста Сергей Семак отказался от предложения Виталия Мутко занять одну из должностей в Российском футбольном союзе.

Непомнящий займет пост в РФС Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий сообщил, что займет одну из должностей в Российском футбольном союзе (РФС).

Михаил Гершкович: Еременко может повторить путь Эдуарда Стрельцова Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович поделился мнением о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

Сергей Куликов: Будем просить о смягчении наказания для Еременко Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов рассказал, что РФС попросит УЕФА о смягчении наказания для полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко.

Федун предложил Мутко жестче наказывать фанатов за использование пиротехники Как сообщает Лайф, владелец московского «Спартака» Леонид Федун обратился к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой ужесточить санкции в отношении болельщиков, которые используют пиротехнику на трибунах.

Михаил Гершкович: Чувствуется, что у сборной проблемы в атакующих действиях еще есть Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ) Михаил Гершкович поделился мнением об игре сборной России в матче с командой Румынии.

Лидия Иванова: Врагу не пожелаешь того, как жил Валентин. Это постоянные звонки… Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, которая также является матерью арбитра Валентина Иванова, рассказала об уходе своего сына с поста руководителя департамента судейства РФС. Она сказала, что Валентину было очень тяжело работать на этой должности.

Михаил Гершкович: Для «Динамо» престижен вызов Панченко в сборную Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ) Михаил Гершкович считает, что московскому «Динамо» не стоит беспокоиться о том, что нападающий Кирилл Панченко пропустит матчи ФНЛ из-за вызова в сборную России.

Андрей Будогосский: Лаюшкин будет курировать работу судей РФПЛ Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский подтвердил, что работу судей РФПЛ будет курировать Максим Лаюшкин.

От 10 до 100 тысяч. Что грозит «Тереку» из-за за поддержки диктора «Советский спорт» разбирается, как КДК может наказать «Терек» за шумовую поддержку диктора на игре с «Зенитом».

Андрей Будогосский: Просьба «Спартака» отстранить Иванова? Клубы не могут вмешиваться в назначение арбитров Новый руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение Сергея Иванова на матч 21-го тура ФНЛ «Факел» — «Луч-Энергия».

«Эпоха оттепели» или «кто кого съест»? Что происходит в российском судействе «Советский спорт» – о том, что происходит в российском судействе, у которого на днях появился третий за сезон руководитель.

«Пришел и всех метлой вымел? Ни в коем случае!» Руководитель судей о переменах Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал изменения, которые произошли в его подразделении.

Бывшему руководителю российских судей Валентину Иванову предложено стать инспектором РФС Экс-руководитель департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов получил предложение стать инспектром РФС.

Экс-офицер РФС по чистоте футбола: Без полиции и «прослушки» не получится… «Терек» обратился в РФС с просьбой расследовать обстоятельства матча с «Уралом».

Алексей Николаев: Сухина остается заместителем департамента судейства и инспектирования Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев опроверг информацию, что Станислав Сухина покидает РФС.

Егоров рассудит «Томь» и «Спартак», Карасев – «Терек» и «Зенит» Стало известно, кто будет обслуживать матчи 13-го тура чемпионата России.