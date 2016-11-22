Карякин стал фаворитом чемпионского матча после победы над Карлсеном

Букмекерские конторы изменили свои котировки в пользу российского гроссмейстера Сергея Карякина после его победы над действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в восьмой партии черными фигурами.

Теперь на победу претендента в матче из 12-ти партий можно поставить с коэффициентом 1,6. То есть, в случае чемпионства Какрякина поставивший на это событие 1000 рублей игрок заработает чистыми 600 рублей. Коэффициент на успех норвежца составляет 5,5. Угадавший это заработает на успехе чемпиона в 5,5 раз больше первоначальной суммы ставки. Ничейный результат по итогам 12-ти партий принесет угадавшему это в 3,25 раза больше.

Также можно поставить и на исход следующей, девятой партии, в которой Карякин будет начинать играть белыми фигурами. Как ни удивительно, фаворитом в ней букмекеры считают Карлсена — коэффициент 4,9. На Карякина можно поставить с коэффициентом 5,8. Наиболее вероятным исходом этого поединка считается все-таки ничья — коэффициент 1,4.