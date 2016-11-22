Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Ак Барс
Футбол  ЦСКА- : -Байер
Футбол  Спортинг- : -Реал
Хоккей  Авангард- : -Лада
Футбол  Монако- : -Тоттенхэм
Футбол  Севилья- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карякин стал фаворитом чемпионского матча после победы над Карлсеном

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы изменили свои котировки в пользу российского гроссмейстера Сергея Карякина после его победы над действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в восьмой партии черными фигурами.

Теперь на победу претендента в матче из 12-ти партий можно поставить с коэффициентом 1,6. То есть, в случае чемпионства Какрякина поставивший на это событие 1000 рублей игрок заработает чистыми 600 рублей. Коэффициент на успех норвежца составляет 5,5. Угадавший это заработает на успехе чемпиона в 5,5 раз больше первоначальной суммы ставки. Ничейный результат по итогам 12-ти партий принесет угадавшему это в 3,25 раза больше.

Также можно поставить и на исход следующей, девятой партии, в которой Карякин будет начинать играть белыми фигурами. Как ни удивительно, фаворитом в ней букмекеры считают Карлсена — коэффициент 4,9. На Карякина можно поставить с коэффициентом 5,8. Наиболее вероятным исходом этого поединка считается все-таки ничья — коэффициент 1,4.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Норвежцы поздравили сквозь зубы»«Норвежцы поздравили сквозь зубы»Менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис – о победе россиянина в 8-й партии матча за корону против норвежца Магнуса Карлсена.«Карлсен свержен. Через четыре партии он перестанет быть номером один»«Карлсен свержен. Через четыре партии он перестанет быть номером один»«Советский спорт» узнал, что думает мир о победе Сергея Карякина над Магнусем Карлсеном.Дмитрий Песков: Карлсен - очень опасный противник, теперь он будет еще активнееДмитрий Песков: Карлсен - очень опасный противник, теперь он будет еще активнееКарлсен оштрафован на 10% призовых за уход с пресс-конференцииДействующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен оштрафован на 10 % призовых после того, как он ушел с пресс-конференции после поражения в восьмой партии матча за шахматную корону с россиянином Сергеем Карякиным, сообщает твиттер РФШ.«Карлсен может быть оштрафован на 10 процентов от гонорара»«Карлсен может быть оштрафован на 10 процентов от гонорара»Проигравший российскому гроссмейстеру Сергею Карякину чемпион мира Магнус Карлсен в гневе покинул пресс-конференцию и не стал общаться.Сергей Родионов: Карслен – Карякин, это как «Реал» - «Спартак»Сергей Родионов: Карслен – Карякин, это как «Реал» - «Спартак»Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Родионов является болельщиком Сергея Карякина.Карякин дал Карлсену отравленную пешку, и норвежец запаниковал!Карякин дал Карлсену отравленную пешку, и норвежец запаниковал!В восьмой партии за звание чемпиона мира россиянин Сергей Карякин наконец-то победил норвежца Магнуса Карлсена. Это было гениально!ВИДЕО ДНЯ: Рассерженный Карлсен уходит с пресс-конференцииСергей Карякин: Я использовал амбиции Карлсена против негоРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что в восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена использовал амбиции соперника для достижения результата.Карякин черными фигурами победил Карлсена в восьмой партии матча за шахматную коронуРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в восьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.Карякин выиграл черными! Как это былоКарякин выиграл черными! Как это было«Советский спорт» провел онлайн-трансляцию очередной партии матча за первенство мира по шахматам.Сергей Родионов: После ничьей с Карякиным, завершил шахматную карьеруГенеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов является болельщиком Сергея Карякина.«Карякину нужно ловить Карлсена на контратаках»«Карякину нужно ловить Карлсена на контратаках»Чемпион России, главный тренер женской сборной России гроссмейстер Александр Рязанцев – о матче на первенство мира по шахматам.Александр Рязанцев: Карякин перепутал ходы из разных вариантовЧемпион России, главный тренер женской сборной России гроссмейстер Александр Рязанцев – о седьмой партии матча на первенство мира.Карякин – Карлсен: игра до первого гола?Карякин – Карлсен: игра до первого гола?«Советский спорт» попытался дать прогноз на исход матча.Гроссмейстер Шипов: Карякин должен повторить подвиг ГлушаковаГроссмейстер и шахматный аналитик Сергей Шипов считает, что россиянин Сергей Карякин должен повторить «подвиг Глушакова» и победить норвежца Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира в одной из последних партий.Не вздумайте заснуть! Колонка Николая ЯременкоНе вздумайте заснуть! Колонка Николая ЯременкоНиколай Яременко объясняет, почему после семи ничьих наступит самое интересное.Сергей Карякин: В каждой партии Магнус старается преподносить сюрпризыРоссийский шахматист Сергей Карякин подвел итоги седьмой партии матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.Магнус Карлсен: Сергей очень хорошо подготовленНорвежский шахматист Магнус Карлсен подвел итоги седьмой партии матча за звание чемпиона мира с россиянином Сергеем Карякиным.Карякин и Карлсен завершили вничью седьмую партию матча за шахматную коронуРоссийский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен завершили вничью седьмую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.

Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости
Магнус Карлсен
Магнус Карлсенвсе новости

Cпецпредложение