Олег Иванов: Жулиано, Халк и Ярошик усилили бы сборную России

Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал, что думает по поводу смены поколений в сборной России и натурализации.

- Никита Симонян сказал, что это поколение в сборной - самое слабое. Согласны, что просто нет игроков?

- Мне кажется, что везде такое бывает. Возможно, я могу согласиться с этой точкой зрения, но нужно дождаться какого-нибудь турнира, чтобы окончательно убедиться, и тогда можно будет сказать - да, реально самое слабое поколение. Взять то поколение, где у нас были просто великие футболисты: Мостовой, Цымбаларь, Никифоров… Можно перечислять до бесконечности. Но по большому счету что? Они сильнее были - да, сильнее на клубном уровне, а за сборную? На чемпионат мира они съездили в 2002 - не вышли из группы. Если так начать ковыряться…

- Как вы относитесь к натурализации?

- Если брать точечную? Не говорю, что нужно привезти 10 японцев, 10 бразильцев. Если человек играет здесь лет 5 и реально может помочь России закрыть позицию, выйти на новый уровень, то почему бы и нет? А если тупо для того, чтобы для клуба сделать паспорт, помочь с лимитом, то бог - судья. А если реально человек будет приносить пользу, такой как, грубо говоря, Жулиано, Халк в свое время, Ярошик тот же. Я думаю, что можно делать это, - цитирует Иванова «Р-Спорт».

30-летний Иванов сыграл за сборную России пять матчей, но результативными действиями не отметился.