Ханс-Йоахим Ватцке: Бундеслиге не нужен такой лидер, как «РБ Лейпциг»

Исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о лидерстве новичка бундеслиги «РБ Лейпциг».

«Нам не нужен такой лидер, – сказал Ватцке на встрече с акционерами «Боруссии». – Но я снимаю шляпу перед их спортивными результатами».

На прошлой неделе Ватцке заявил, что «РБ Лейпциг» играет «только с целью продвижения энергетического напитка».

Напомним, «РБ Лейпциг» принадлежит австрийскому бизнесмену Дитриху Матешицу, который является одним из основателей «Ред Булла», компании-производителя энергетических напитков.

После 11 туров бундеслиги «РБ Лейпциг» занимает первое место, не потерпев ни одного поражения.