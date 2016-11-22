Ханс-Йоахим Ватцке: Бундеслиге не нужен такой лидер, как «РБ Лейпциг»
Исполнительный
директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о лидерстве новичка бундеслиги
«РБ Лейпциг».
«Нам не нужен такой лидер, – сказал Ватцке на встрече с акционерами «Боруссии». – Но я снимаю шляпу перед их спортивными результатами».
На прошлой неделе Ватцке заявил, что «РБ Лейпциг» играет «только с целью продвижения энергетического напитка».
Напомним, «РБ Лейпциг» принадлежит австрийскому бизнесмену Дитриху Матешицу, который является одним из основателей «Ред Булла», компании-производителя энергетических напитков.
После 11 туров бундеслиги «РБ Лейпциг» занимает первое место, не потерпев ни одного поражения.
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