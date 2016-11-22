Бывший врач сборной США по гимнастике обвиняется в сексуальном насилии над спортсменками

Бывший врач женской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассар обвиняется в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, сообщает Lansing State Journal.

По информации источника, жертвами доктора стали как минимум три девочки до 13 лет. Преступления совершались в период с 1998 по 2005 годы. Теперь Нассару грозит пожизненное тюремное заключение. Врач уже находится в тюрьме.

53-летний Нассар входил в медицинский штаб сборной США на четырех Олимпиадах. Параллельно он работал в Университете штата Мичиган. Осенью он ушел из национальной команды.

В августе в США было опубликовано расследование о сексуальном насилии в отношении молодых гимнасток в США. Нассар стал одним из фигурантов этого дела.