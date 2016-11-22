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Бывший врач сборной США по гимнастике обвиняется в сексуальном насилии над спортсменками

Источник:  Lansing State JournalКомментарии

Бывший врач женской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассар обвиняется в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, сообщает Lansing State Journal. 

По информации источника, жертвами доктора стали как минимум три девочки до 13 лет. Преступления совершались в период с 1998 по 2005 годы. Теперь Нассару грозит пожизненное тюремное заключение. Врач уже находится в тюрьме. 

53-летний Нассар входил в медицинский штаб сборной США на четырех Олимпиадах. Параллельно он работал в Университете штата Мичиган. Осенью он ушел из национальной команды. 

В августе в США было опубликовано расследование о сексуальном насилии в отношении молодых гимнасток в США. Нассар стал одним из фигурантов этого дела. 



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