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Олег Иванов: «Зенит» показывает самый привлекательный футбол в России за последние 8-9 лет

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился мнением о «Зените» и рассказал, чем сине-бело-голубые отличаются от ЦСКА.

На ваш взгляд, «Зенит» это сильнейшая команда по составу сейчас?
– «Зенит» последние лет 8-9 – это претендент на чемпионство. С таким составом можно бороться за самые высокие места и как минимум в Лиге чемпионов доходить до четвертьфинала. Где-то чуть-чуть не хватает. Не зная всей кухни, со стороны могу сказать, что они показывают самый привлекательный футбол в России за последние 8-9 лет.

ЦСКА – это более опытная команда, она знает, где придержать, а где добавить. Они этому научились с возрастом, тем более что там опытных футболистов гораздо больше, и они знают, как играть на результат, и даже будучи не в самом лучшем состоянии, добиваться результата с теми командами, с которыми нужно брать очки. Если «Зенит» может потерять очки с «Тереком», то с ЦСКА такое редко бывает. «Зенит» может обыгрывать прямых конкурентов, собираться на эти игры, а ЦСКА берет чемпионские очки. Есть чемпионский график: тех, кого ты должен обыгрывать, – нужно обыгрывать, а в играх с конкурентами – ничья, победа или поражение. Главное, потом не давать осечек, – рассказал Иванов «Р-Спорту».

Напомним, матч 6-го тура, в котором встречались ЦСКА и «Терек», завершился победой армейского клуба (3:0), в игре 13-го тура между «Тереком» и «Зенитом» верх одержали грозненцы (2:1).

После 14 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. ЦСКА с 25 очками идет на третьем месте.

Олег Иванов выступает за «Терек» с 2011 года, за это время он сыграл за клуб из Грозного 148 матчей и забил 11 голов.

В 2008 году футболист был впервые вызван в сборную России, в составе которой провел пять матчей.

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