Пятикратному чемпиону НБА Родману грозит до двух лет тюрьмы за ДТП

Пятикратному чемпиону НБА Деннису Родману предъявлено обвинение в нарушении правил вождения и бегстве с места ДТП, виновником которого он стал.

Инцидент произошел еще летом а в Калифорнии. Джип 55-летнего Родмана выехал на встречную полосу и чуть не столкнулся с автомобилем. Чтобы избежать столкновения, водитель ехавшего навстречу седана был вынужден совершить опасный маневр и угодил в аварию.

Адвокат баскетболиста Пол Мейер сообщил, что после инцидента Деннис подошел к пострадавшему узнать, все ли в порядке. Если Родмана все же признают виновным, ему грозит до двух лет тюрьмы.

Профессиональную карьеру Родман завершил в 2006 году. Играл за «Детройт», «Сан-Антонио», «Чикаго», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас».