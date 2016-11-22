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Пятикратному чемпиону НБА Родману грозит до двух лет тюрьмы за ДТП

Источник:  ESPNКомментарии

Пятикратному чемпиону НБА Деннису Родману предъявлено обвинение в нарушении правил вождения и бегстве с места ДТП, виновником которого он стал.

Инцидент произошел еще летом а в Калифорнии. Джип 55-летнего Родмана выехал на встречную полосу и чуть не столкнулся с автомобилем. Чтобы избежать столкновения, водитель ехавшего навстречу седана был вынужден совершить опасный маневр и угодил в аварию. 

Адвокат баскетболиста Пол Мейер сообщил, что после инцидента Деннис подошел к пострадавшему узнать, все ли в порядке. Если Родмана все же признают виновным, ему грозит до двух лет тюрьмы.

Профессиональную карьеру Родман завершил в 2006 году. Играл за «Детройт», «Сан-Антонио», «Чикаго», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас».

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