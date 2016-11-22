Алексей Смертин принял участие в церемонии гашения марки ЧМ-2018

Сегодня в Москве на почте России прошла церемония гашения марки, выпущенной в преддверии чемпионата мира, который пройдет в Москве в 2018 году.

На этой марке изображена эмблема ЧМ-2018, а на почтовой карточке с оригинальной маркой – достопримечательности Москвы: вид на Кремль и фонтан «Дружба народов» на ВДНХ. Марка выпущена тиражом 45 тысяч экземпляров.

В церемонии гашения марки участвовал бывший футболист сборной России, посол чемпионата мира Алексей Смертин.

«Марки я еще никогда не гасил, и очень рад участвовать в очередном событии, посвященном чемпионату мира, который пройдет в нашей стране».

Сразу после церемонии гашения марки Алексей Смертин оформил благотворительную подписку на «Советский спорт. Футбол». Журнал будут получать воспитанники ГБОУ школа-интернат № 33, который расположен в Москве на Березовой аллее.

Появление Смертина вызвало большой ажиотаж среди посетителей Почты России – к нему сразу выстроилась очередь за автографами.