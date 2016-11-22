Виталий Мутко: Будогосский предложил выплачивать судьям ежемесячную зарплату

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал введение ежемесячной зарплаты для футбольных судей.

- Будогосский предложил иную систему стимулирования - некую ежемесячную базовую зарплату, а бонусы будут зависеть от оценок за матчи. Есть такое предложение. Его надо обсуждать и в лиге, и в спортивном сообществе. Много интересных идей. Мы приняли его идеи за основу, - передает слова Мутко «Р-Спорт»,

Напомним, что 31 октября 2016 года Андрей Будогосский был назначен на пост руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС.