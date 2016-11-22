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Маурисио тренировался в общей группе «Спартака»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Защитник московского «Спартака» Маурисио вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт красно-белых.

Футболист в матче с «Амкаром» досрочно покинул поле из-за травмы голеностопа. По индивидуальному плану продолжают трудиться центральные защитники Сальваторе Боккетти и Сердар Таски. Нападающий Зе Луиш проходит курс лечения на базе клуба. 

После 14 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России. Красно-белые имеют в своем активе 34 очка. В следующем туре подопечные Массимо Карреры сыграют с грозненским «Тереком». 

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