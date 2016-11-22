Паралимпийский комитет России получил список критериев восстановления ПКР в качестве полноправного члена МПК
Паралимпийский комитет России получил от Международного паралимпийского комитета критерии восстановления ПКР в качестве полноправного члена МПК.
В настоящее время, руководство ПКР, а также эксперты ПКР изучают этот довольно объемный документ. Также МПК было предложено провести в Бонне в Штаб-квартире Международного паралимпийского комитета личную встречу между руководством ПКР и МПК для уточнения позиций по данному вопросу.
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