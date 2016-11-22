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Лукас Браун снова сдал положительный тест на допинг

Источник:  FightnewsКомментарии

Австралийский супертяжеловес Лукас Браун в очередной раз попался на допинге, сообщает Fightnews.com.

Положительная проба была взята у спортсмена агентством VADA в Австралии в рамках программы «Чистый бокс». 

Напомним, что ранее в этом году, после боя с Русланом Чагаевым в Грозном, допинг-тест Брауна также оказался положительным, но боксер свою вину так и не признал. 

В ноябре Всемирная боксерская ассоциация (WBA) постановила, что титул WBA Regular должен быть разыгран в поединке экс-чемпиона мира американца Шеннона Бригса и австралийца Лукаса Брауна. Бой должен состояться до 31 декабря, и победитель этого поединка в течение 120 дней будет обязан провести защиту титула в бою с пуэрториканцем Фресом Окендо. После положительного допинг-теста Брауна бой может быть отменен. 

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