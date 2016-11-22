«Амкар» объявил о переходе Селихова в «Спартак»

Пермский «Амкар» объявил о переходе вратаря Александра Селихова в московский «Спартак», сообщает пресс-служба клуба.

«Во вторник руководители «Амкара» и «Спартака» достигли соглашения о том, что после завершения осенне-зимнего отрезка чемпионата России голкипер нашей команды Александр Селихов продолжит свою карьеру в составе столичного клуба», - говорится в сообщении «Амкара».

В текущем сезоне 22-летний Александр Селихов провел 15 матчей за «Амкар», в которых пропустил десять мячей. Восемь раз он отыграл «на ноль».

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Амкар» идет на седьмом месте, имея в активе 21 очко.