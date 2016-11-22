«Амкар» объявил о переходе Селихова в «Спартак»
Пермский «Амкар» объявил о переходе вратаря Александра Селихова в московский «Спартак», сообщает пресс-служба клуба.Контракт 22-летнего голкипера с московским клубом рассчитан на 4,5 года. Договор вступает в силу 6 декабря 2016 года. До этого времени Селихов будет выступать за «Амкар».
«Во вторник руководители «Амкара» и «Спартака» достигли соглашения о том, что после завершения осенне-зимнего отрезка чемпионата России голкипер нашей команды Александр Селихов продолжит свою карьеру в составе столичного клуба», - говорится в сообщении «Амкара».
В текущем сезоне 22-летний Александр Селихов провел 15 матчей за «Амкар», в которых пропустил десять мячей. Восемь раз он отыграл «на ноль».
«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Амкар» идет на седьмом месте, имея в активе 21 очко.
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