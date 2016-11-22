Роман «CaspeRRR» Лепехин: «В итоге из этого подкаста получилась клоунада»

Комментатор студии StarLadder Роман «CaspeRRR» Лепехин поделился впечатлениями от разговора с главой холдинга ESforce Антоном Черепенниковым.



«Доброго времени суток всем, дорогие друзья! Не так давно я публично пообщался с главой киберспортивного холдинга ESforce Антоном Черепенниковым.Что же стало тому причиной? Это негативные отзывы самого Антона касательно работы нашей студии на турнире The Summit 6 в весьма резкой форме. Темой подкаста было выяснение причины плохого комментирования матчей Dota2 в СНГ регионе. К сожалению, я не услышал нужных вопросов да и «интервью» было оборвано весьма резко, так что главного я сказать не успел.



Трансляции крупных ЛАНов уже сложно отличить от того, что мы видим по спорт-ТВ, качество «продакшна» в киберспорте растёт с каждым следующим мероприятием, так что сравнение с обычным спортом не особо бьёт по киберспортивной репутации. Сказать, что ты показал какую-то игру парням с ТВ и они не оценили, это не сказать ничего. Какую игру? Что именно показали? Ответа на эти два моих вопроса я так и не услышал. Давайте ближе к делу.



Но почему же именно у нас в регионе и именно в Dota2 такое большое количество негативных отзывов (зачастую необоснованных) и желчи в социальных сетях? А где вы ещё видели, чтоб «таланты» КРУПНЕЙШЕГО турнира в СНГ публично поливали нечистотами своих прямых конкурентов за интервью на английском языке в Киеве, а потом ПОВТОРЯЛИ бы это без тени смущения в Москве? Где ещё можно увидеть, как топ-менеджмент КРУПНЕЙШЕЙ студии освещения в СНГ угрожает мне в твиттере слитыми логами переписки (ШТА???)? Где можно увидеть, как глава КРУПНЕЙШЕГО холдинга публично называет комментаторов конкурирующей студии «бройлерами»??? Да только в нашем замечательном обществе!!! И если последнему хватило такта, чтоб принести извинения (хоть это и выглядело как одолжение), то остальные люди просто не умеют этого делать. И это только публичные высказывания. Что происходит за кулисами даже передать тяжело.



Так что прежде, чем выдвигать хоть какие-то малейшие претензии касательно профессионализма мне и моим ребятам, советую поглядеть в свой двор, Антон, где происходит много интересных вещей. Мало того, что у меня перекупают одних из лучших людей под интересными предлогами (могу потом рассказать лично. Там очень интересно), так ещё и посадят их на скамейку запасных в итоге. Сразу скажу, что к большинству ваших парней у меня претензий нет и быть не может. Я уважаю труд каждого из них и мне приятно, что они развиваются с каждым годом. Это правда заметно, пацаны!!!) Другой вопрос, что их заменяют на более медийных персон даже в ущерб качеству. ЦИФРЫ ВЕДЬ БОЛЬШЕ! РЕЙТИНГИ ПОКАЖУТ! КАКАЯ РАЗНИЦА КАКОЙ КОНТЕНТ?



Почему же я пишу это постфактум? Во время подкаста я выступал первым и потому не успел оценить уровень знаний Антона касательно нашей сферы деятельности. Я надеялся, что он действительно хочет разобраться что к чему, а не тупо сравнивать всё с ТВ. Лично с ним мне не довелось общаться в прошлом и я не знал, насколько детально он изучил вопрос комментаторства, так что претензии я рассматривал очень серьёзно и старался избегать конфликта, хоть это было и нелегко. В некоторых моментах я немного смущался от однотипности вопросов, но вот я закончил беседу и начал слушать его общение с Вилатом.



Если вы это тоже видели, то никому, надеюсь, не нужно пояснять насколько человек некомпетентен в вопросе, который он сам и поднял? Он не знает сцену, не знает комментаторов (кто такой Годхант??? Он всего лишь комментил финал ТВОЕГО последнего турнира и TI6), он не понимает игру и значит не в состоянии здраво оценивать работу людей, которых слушает! Со стороны рандомного человека, зашедшего на стрим (коим и является Антон, как оказалось) можно сделать пару годных замечаний комментаторам любого вида спорта/чегоугодно касательно внешнего вида, грамотности речи и всего такого, и это будет правильно (и то не всегда)! Но как можно наезжать на людей, которые работают на износ, чтоб дать качественную трансляцию за то, что их чувство юмора не совпадает с твоим в силу возраста? Зная почти всех парней из этой сферы уже то или иное время, могу сказать, что с чувством юмора проблем нет. Что там дальше? Требования о постоянном разжевывании игрового материала для новичков… Это абсурд, потому что нормальная трансляция превратится в пекло из постоянных повторений и пропуска половины игры, как результат. Как ОТДЕЛЬНЫЙ стрим это неплохой вариант и его нужно прорабатывать (на The international так и делали англоязычные коллеги) но в данном случае эта претензия выглядит как каприз. И мы не позволяем себе отправлять людей на англоязычный стрим. Ты вообще ту трансляцию смотрел?



И касательно «формата» турнира The Summit… Если ты вдруг ВООБЩЕ НЕ В КУРСЕ того, что происходит в нашем мире, то не стоит так резко влетать с кучей претензий. В итоге из этого подкаста получилась клоунада для тех, кто хоть немного в теме.



Да и где ты был раньше такой правильный? Проблема деградации трансляций существует уже порядка года и тебе не было до этого никакого дела. Удачный момент уколоть соперника за «домашний» турнир? Не нужно пытаться строить из себя рыцаря на белом коне? Я пытаюсь сделать эфир лучше не только у себя. Пытаюсь помогать своими замечаниями другим. При этом не пишу об ошибках публично. Будучи на The International, я попросил использовать меньше английских слов (килы всякие) в субтитрах, потому что тяжело было читать. Знаешь, что я услышал в ответ от лидера мнений? - «Могу дать тебе ноутбук. Сам будешь делать!» Миленько, правда?) Хорошо, что хоть сами титровальщики прочли и прислушались.



Сам я не против критики, естественно, и уже говорил об этом, так что каждый может аргументировано высказаться у меня в паблике в ВК, или написать мне в личку или ещё куда угодно. Просто хорошо формулируйте мысли, прежде чем это делать. Никто не идеален, но есть разница между желанием развиваться и сидением на заднице с важным видом.



Ну и под конец, как там было в подкасте? Подведём итоги?

- открыть акаде……. тьфу! Не то!

- Все публичные личности, следите за своим поведением. Вы - пример для подрастающего поколения;

- В чужом глазу соринку видим, в своём бревна не замечаем».



Напомним, что ранее Черепенников раскритиковал комментаторов StarLadder, которые освещают матчи турнира The Summit 6 по Dota 2.



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