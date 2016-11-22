Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 2Ак Барс
Футбол  ЦСКА- : -Байер
Футбол  Спортинг- : -Реал
Хоккей  Авангард6 : 3Лада
Футбол  Монако- : -Тоттенхэм
Футбол  Севилья- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман «CaspeRRR» Лепехин: «В итоге из этого подкаста получилась клоунада»

Комментарии

Комментатор студии StarLadder Роман «CaspeRRR» Лепехин поделился впечатлениями от разговора с главой холдинга ESforce Антоном Черепенниковым.

«Доброго времени суток всем, дорогие друзья! Не так давно я публично пообщался с главой киберспортивного холдинга ESforce Антоном Черепенниковым.Что же стало тому причиной? Это негативные отзывы самого Антона касательно работы нашей студии на турнире The Summit 6 в весьма резкой форме. Темой подкаста было выяснение причины плохого комментирования матчей Dota2 в СНГ регионе. К сожалению, я не услышал нужных вопросов да и «интервью» было оборвано весьма резко, так что главного я сказать не успел.

Трансляции крупных ЛАНов уже сложно отличить от того, что мы видим по спорт-ТВ, качество «продакшна» в киберспорте растёт с каждым следующим мероприятием, так что сравнение с обычным спортом не особо бьёт по киберспортивной репутации. Сказать, что ты показал какую-то игру парням с ТВ и они не оценили, это не сказать ничего. Какую игру? Что именно показали? Ответа на эти два моих вопроса я так и не услышал. Давайте ближе к делу.

Но почему же именно у нас в регионе и именно в Dota2 такое большое количество негативных отзывов (зачастую необоснованных) и желчи в социальных сетях? А где вы ещё видели, чтоб «таланты» КРУПНЕЙШЕГО турнира в СНГ публично поливали нечистотами своих прямых конкурентов за интервью на английском языке в Киеве, а потом ПОВТОРЯЛИ бы это без тени смущения в Москве? Где ещё можно увидеть, как топ-менеджмент КРУПНЕЙШЕЙ студии освещения в СНГ угрожает мне в твиттере слитыми логами переписки (ШТА???)? Где можно увидеть, как глава КРУПНЕЙШЕГО холдинга публично называет комментаторов конкурирующей студии «бройлерами»??? Да только в нашем замечательном обществе!!! И если последнему хватило такта, чтоб принести извинения (хоть это и выглядело как одолжение), то остальные люди просто не умеют этого делать. И это только публичные высказывания. Что происходит за кулисами даже передать тяжело.

Так что прежде, чем выдвигать хоть какие-то малейшие претензии касательно профессионализма мне и моим ребятам, советую поглядеть в свой двор, Антон, где происходит много интересных вещей. Мало того, что у меня перекупают одних из лучших людей под интересными предлогами (могу потом рассказать лично. Там очень интересно), так ещё и посадят их на скамейку запасных в итоге. Сразу скажу, что к большинству ваших парней у меня претензий нет и быть не может. Я уважаю труд каждого из них и мне приятно, что они развиваются с каждым годом. Это правда заметно, пацаны!!!) Другой вопрос, что их заменяют на более медийных персон даже в ущерб качеству. ЦИФРЫ ВЕДЬ БОЛЬШЕ! РЕЙТИНГИ ПОКАЖУТ! КАКАЯ РАЗНИЦА КАКОЙ КОНТЕНТ?

Почему же я пишу это постфактум? Во время подкаста я выступал первым и потому не успел оценить уровень знаний Антона касательно нашей сферы деятельности. Я надеялся, что он действительно хочет разобраться что к чему, а не тупо сравнивать всё с ТВ. Лично с ним мне не довелось общаться в прошлом и я не знал, насколько детально он изучил вопрос комментаторства, так что претензии я рассматривал очень серьёзно и старался избегать конфликта, хоть это было и нелегко. В некоторых моментах я немного смущался от однотипности вопросов, но вот я закончил беседу и начал слушать его общение с Вилатом. 

Если вы это тоже видели, то никому, надеюсь, не нужно пояснять насколько человек некомпетентен в вопросе, который он сам и поднял? Он не знает сцену, не знает комментаторов (кто такой Годхант??? Он всего лишь комментил финал ТВОЕГО последнего турнира и TI6), он не понимает игру и значит не в состоянии здраво оценивать работу людей, которых слушает! Со стороны рандомного человека, зашедшего на стрим (коим и является Антон, как оказалось) можно сделать пару годных замечаний комментаторам любого вида спорта/чегоугодно касательно внешнего вида, грамотности речи и всего такого, и это будет правильно (и то не всегда)! Но как можно наезжать на людей, которые работают на износ, чтоб дать качественную трансляцию за то, что их чувство юмора не совпадает с твоим в силу возраста? Зная почти всех парней из этой сферы уже то или иное время, могу сказать, что с чувством юмора проблем нет. Что там дальше? Требования о постоянном разжевывании игрового материала для новичков… Это абсурд, потому что нормальная трансляция превратится в пекло из постоянных повторений и пропуска половины игры, как результат. Как ОТДЕЛЬНЫЙ стрим это неплохой вариант и его нужно прорабатывать (на The international так и делали англоязычные коллеги) но в данном случае эта претензия выглядит как каприз. И мы не позволяем себе отправлять людей на англоязычный стрим. Ты вообще ту трансляцию смотрел?

И касательно «формата» турнира The Summit… Если ты вдруг ВООБЩЕ НЕ В КУРСЕ того, что происходит в нашем мире, то не стоит так резко влетать с кучей претензий. В итоге из этого подкаста получилась клоунада для тех, кто хоть немного в теме.

Да и где ты был раньше такой правильный? Проблема деградации трансляций существует уже порядка года и тебе не было до этого никакого дела. Удачный момент уколоть соперника за «домашний» турнир? Не нужно пытаться строить из себя рыцаря на белом коне? Я пытаюсь сделать эфир лучше не только у себя. Пытаюсь помогать своими замечаниями другим. При этом не пишу об ошибках публично. Будучи на The International, я попросил использовать меньше английских слов (килы всякие) в субтитрах, потому что тяжело было читать. Знаешь, что я услышал в ответ от лидера мнений? - «Могу дать тебе ноутбук. Сам будешь делать!» Миленько, правда?) Хорошо, что хоть сами титровальщики прочли и прислушались.

Сам я не против критики, естественно, и уже говорил об этом, так что каждый может аргументировано высказаться у меня в паблике в ВК, или написать мне в личку или ещё куда угодно. Просто хорошо формулируйте мысли, прежде чем это делать. Никто не идеален, но есть разница между желанием развиваться и сидением на заднице с важным видом.

Ну и под конец, как там было в подкасте? Подведём итоги?
- открыть акаде……. тьфу! Не то!
- Все публичные личности, следите за своим поведением. Вы - пример для подрастающего поколения;
- В чужом глазу соринку видим, в своём бревна не замечаем».

Напомним, что ранее Черепенников раскритиковал комментаторов StarLadder, которые освещают матчи турнира The Summit 6 по Dota 2. 

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
LGD Gaming может заменить iG.Vitality на The Boston Major 2016Китайский коллектив LGD Gaming может заменить iG.Vitality на The Boston Major 2016.Execration пробилась на ESL One GentingФилиппинский коллектив стал победителем квалификации в Юго-Восточной Азии на турнир ESL One Genting по Dota 2.Анонсированы группы DreamHack ZOWIE OpenОрганизаторы DreamHack Winter представили группы турнира DreamHack ZOWIE Open по Counter-Strike: Global Offensive.Объявлены победители премии eSports Industry Awards 201621 ноября в Лондоне состоялась торжественная церемония вручения премии eSports Industry Awards 2016. Награды были вручены в 18 категориях.Сегодня в Лондоне пройдет eSports Industry Awards 2016 (Трансляция)Сегодня в Лондоне пройдет премия eSports Industry Awards 2016, в номинациях которой участвуют представители из разных сфер киберспорта.Определились победители первого в мире чемпионата по World of Tanks Blitz21 ноября в Нью-Йорке определились победители первого в мире чемпионата по World of Tanks Blitz, а также стали известны участники «Битвы Чемпионов», которая пройдет в рамках WG Fest в Москве.Рейтинг – всему голова. Все, что вы хотели знать о MMR, но боялись спроситьРейтинг – всему голова. Все, что вы хотели знать о MMR, но боялись спроситьВ этом материале мы расскажем о главном рейтинге (MMR) в Dota 2. И покажем как его узнать.Игроки Newbee получили американские визы и приедут на MajorИгроки китайской команды Newbee получили американские визы и примут участие в The Boston Major 2016.На конференции eSPORTconf Russia 2016 выступит президент букмекерской компании «Бинго-Бум»В конференции eSPORTconf Russia 2016 примет участие Константин Макаров – президент букмекерской компании «Бинго-Бум» и и учредитель «Фонда поддержки и развития компьютерного спорта».Кирилл «Likkrit» Малофеев ищет новую командуИгрок команды Albus NoX Luna по League of Legends Кирилл «Likkrit» Малофеев объявил, что у него закончился контракт с организацией и он ищет новый коллектив.Патрик «f0rest» Линдберг признан лучшим игроком IEM OaklandШведский игрок команды Ninjas in Pyjamas Патрик «f0rest» Линдберг был награжден медалью «Лучшего игрока» от портала HLTV.org за выступление на турнире IEM Oakland 2016.Epsilon и iGame пробились в финальную часть WCA 2016 по CS:GOШведский коллектив Epsilon eSports и финская команда iGame.com заработали путевки на финальную часть World Cyber Arena 2016 по CS:GO.Unicorns of Love стала победителем турнира IEM Oakland по League of LegendsЕвропейская команда Unicorns of Love выиграла турнир IEM Oakland 2016 по League of Legends.Ninjas in Pyjamas выиграла турнир IEM Oakland по CS:GOШведский коллектив Ninjas in Pyjamas стал победителем турнира IEM Oakland по Counter-Strike: Global Offensive.Virtus.pro стала чемпионом The Summit 6Российская команда Virtus.pro стала победителем турнира The Summit 6 по Dota 2.Смотрите гранд-финал The Summit 6 между командами Virtus.pro и OG на Sovsport.ruГранд-финал турнира The Summit 6 по Dota 2 между командами Virtus.pro и OG.OG сразится с Virtus.pro в гранд-финале The Summit 6Команда OG вышла в гранд-финал турнира The Summit 6 по Dota 2.Newbee стала победителем турнира Dota2 ACE - ProvisionalКоманда Newbee стала чемпионом китайского турнира Dota2 ACE - Provisional.Марун «GH» Мерхей достиг отметки 9 000 MMRЛиванский игрок команды E-Lab Марун «GH» Мерхей достиг отметки 9 000 MMR в одиночном рейтинге Dota 2.Антон Черепенников раскритиковал работу киберспортивных комментаторовГлава Virtus.pro Антон «Sneg1» Черепенников в блоге сайта CyberSport.ru объяснил свою критику комментаторов StarLadder, которые освещают матчи турнира The Summit 6 по Dota 2.

Cпецпредложение