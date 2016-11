Роман «CaspeRRR» Лепехин: «В итоге из этого подкаста получилась клоунада»

LGD Gaming может заменить iG.Vitality на The Boston Major 2016 Китайский коллектив LGD Gaming может заменить iG.Vitality на The Boston Major 2016.

Execration пробилась на ESL One Genting Филиппинский коллектив стал победителем квалификации в Юго-Восточной Азии на турнир ESL One Genting по Dota 2.

Определились победители первого в мире чемпионата по World of Tanks Blitz 21 ноября в Нью-Йорке определились победители первого в мире чемпионата по World of Tanks Blitz, а также стали известны участники «Битвы Чемпионов», которая пройдет в рамках WG Fest в Москве.