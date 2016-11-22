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Жулио Баптиста представит Трофей Кубка Конфедераций FIFA в редакции «Советского спорта»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

28 ноября Жулио Баптиста представит Трофей Кубка Конфедераций FIFA в редакции «Советского спорта»

Жулио Баптиста посетит редакцию «Советского спорта», представит Трофей Кубка Конфедераций FIFA и от лица FIFA разыграет билеты на «Турнир чемпионов» среди наших читателей.

Двукратный обладатель Кубка Конфедераций FIFA в составе сборной Бразилии нападающий Жулио Баптиста, который 26 ноября в Казани примет участие в официальной жеребьевке турнира, 28 ноября представит Трофей победителей Кубка Конфедераций в нашей редакции и от лица FIFA разыграет два билета на матчи «Турнира чемпионов».

Кубок Конфедераций FIFA или «Турнир чемпионов» пройдет в России в 2017 году с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Свободная продажа билетов на матчи Кубка Конфедераций стартует 1 декабря 2016 года на сайте FIFA.


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