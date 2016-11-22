Самедов может перейти в «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Александр Самедов может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, переход может состояться уже зимой. Контракт 32-летнего Самедова с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2018/19, но договор позволяет покинуть команду при выполнении новым работодателем ряда условий.

В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей и забил 4 гола. Самедов является воспитанником «Спартака». За красно-белых футболист выступал с 1996 года по 2005 годы, после чего перешел в «Локомотив».