Марк Глуховский: Девятая партия станет самой опасной для Карякина
Следующая, 9-я партия матча за мировую корону станет станет самым опасной для Сергея Карякина, заявил на встрече в «Советском спорте» исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский.
- Если сравнить с футболом, то представьте, что одна из команд открыла счет на 60-й минуте. Что это значит? Да ничего! За оставшееся время может произойти все, что угодно! Поэтому очень важно сейчас не поддаться эйфории. Но я верю, что Сергей справится. У него железные нервы.
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