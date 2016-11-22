Марк Глуховский: Девятая партия станет самой опасной для Карякина

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Карлсен поплыл? В восьмой партии шахматисты сделали сразу несколько ошибок После семи ничейных партий в битве за шахматную корону мы, наконец, получили результат.

Карякин стал фаворитом чемпионского матча после победы над Карлсеном Букмекерские конторы изменили свои котировки в пользу российского гроссмейстера Сергея Карякина после его победы над действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в восьмой партии черными фигурами.

«Норвежцы поздравили сквозь зубы» Менеджер Сергея Карякина Кирилл Зангалис – о победе россиянина в 8-й партии матча за корону против норвежца Магнуса Карлсена.

«Карлсен свержен. Через четыре партии он перестанет быть номером один» «Советский спорт» узнал, что думает мир о победе Сергея Карякина над Магнусем Карлсеном.

Дмитрий Песков: Карлсен - очень опасный противник, теперь он будет еще активнее

Карлсен оштрафован на 10% призовых за уход с пресс-конференции Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен оштрафован на 10 % призовых после того, как он ушел с пресс-конференции после поражения в восьмой партии матча за шахматную корону с россиянином Сергеем Карякиным, сообщает твиттер РФШ.

«Карлсен может быть оштрафован на 10 процентов от гонорара» Проигравший российскому гроссмейстеру Сергею Карякину чемпион мира Магнус Карлсен в гневе покинул пресс-конференцию и не стал общаться.

Сергей Родионов: Карслен – Карякин, это как «Реал» - «Спартак» Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Родионов является болельщиком Сергея Карякина.

Карякин дал Карлсену отравленную пешку, и норвежец запаниковал! В восьмой партии за звание чемпиона мира россиянин Сергей Карякин наконец-то победил норвежца Магнуса Карлсена. Это было гениально!

ВИДЕО ДНЯ: Рассерженный Карлсен уходит с пресс-конференции

Сергей Карякин: Я использовал амбиции Карлсена против него Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что в восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена использовал амбиции соперника для достижения результата.

Карякин черными фигурами победил Карлсена в восьмой партии матча за шахматную корону Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в восьмой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.

Карякин выиграл черными! Как это было «Советский спорт» провел онлайн-трансляцию очередной партии матча за первенство мира по шахматам.

Сергей Родионов: После ничьей с Карякиным, завершил шахматную карьеру Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов является болельщиком Сергея Карякина.

«Карякину нужно ловить Карлсена на контратаках» Чемпион России, главный тренер женской сборной России гроссмейстер Александр Рязанцев – о матче на первенство мира по шахматам.

Александр Рязанцев: Карякин перепутал ходы из разных вариантов Чемпион России, главный тренер женской сборной России гроссмейстер Александр Рязанцев – о седьмой партии матча на первенство мира.

Карякин – Карлсен: игра до первого гола? «Советский спорт» попытался дать прогноз на исход матча.

Гроссмейстер Шипов: Карякин должен повторить подвиг Глушакова Гроссмейстер и шахматный аналитик Сергей Шипов считает, что россиянин Сергей Карякин должен повторить «подвиг Глушакова» и победить норвежца Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира в одной из последних партий.