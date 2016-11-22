Первый матч на новом стадионе в Петербурге сыграет «Зенит»
Президент РФС Виталий Мутко рассказал о первом тестовом матче на
строящемся стадионе в Петербурге.
– На «Зенит-Арене» тестовый матч в апреле сыграет
«Зенит». Сборная там сыграть не успеет. Мы проведём тестовый матч и отдадим организаторам
стадион, — передает слова Мутко «Чемпионат.com».
Напомним, строительные работы на объекте начались
в 2007 году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион
планируется ввести в эксплуатацию. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка
Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.
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