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Первый матч на новом стадионе в Петербурге сыграет «Зенит»

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о первом тестовом матче на строящемся стадионе в Петербурге.

– На «Зенит-Арене» тестовый матч в апреле сыграет «Зенит». Сборная там сыграть не успеет. Мы проведём тестовый матч и отдадим организаторам стадион, — передает слова Мутко «Чемпионат.com».

Напомним, строительные работы на объекте начались в 2007 году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

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