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«Амкар» удалил с сайта новость о переходе Селихова в «Спартак»

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Новость о переходе голкипера «Амкара» Александра Селихова в «Спартак» удалена с официального сайта клуба из Перми.

Напомним, ранее «Амкар» сообщил о том, что 22-летний голкипер подписал со «Спартаком» контракт на 4,5 года. Договор вступит в силу с 6 декабря.

«Во вторник руководители «Амкара» и «Спартака» достигли соглашения о том, что после завершения осенне-зимнего отрезка чемпионата России голкипер нашей команды Александр Селихов продолжит свою карьеру в составе столичного клуба», – говорилось в сообщении «Амкара».

В нынешнем сезоне Селихов провел все 14 матчей команды в премьер-лиге и пропустил в них восемь голов.

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