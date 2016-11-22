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Бой Эванса и Кеннеди снова отменен

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Рашадом Эвансом и Тимом Кеннеди вновь перенесен.

Бой должен был состояться на турнире UFC 205 в Нью-Йорке, но тогда Эванса не допустили в связи с тем, что Атлетическая комиссия обнаружила подозрительные результаты МРТ головного мозга. Поединок перенесли на турнир UFC 206. Однако, Эванса вновь не допустили до поединка. При этом сам боец и его окружение настаивают на том, что спортсмен здоров.

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